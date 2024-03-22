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Kernek’te kadınların bıçaklı kavgası: 2 yaralı

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Malatya’da husumetli iki kadın grubu arasında bıçaklı kavga yaşandı. Kernek’te yaşanan olayda 2 kişi yaralandı.

Kernek’te kadınların bıçaklı kavgası: 2 yaralı mask
Kernek’te kadınların bıçaklı kavgası: 2 yaralı
Kernek’te kadınların bıçaklı kavgası: 2 yaralı
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Malatya’da husumetli iki kadın grubu arasında bıçaklı kavga yaşandı. Kernek’te yaşanan olayda 2 kişi yaralandı.

Kernek’te kadınların bıçaklı kavgası: 2 yaralı

Malatya’da husumetli iki kadın grubu arasında çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

Kernek’te kadınların bıçaklı kavgası: 2 yaralı

Olay, saat 22.45 sıralarında Battalgazi ilçesi Kernek Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Şehit Hamit Fendoğlu Caddesi üzerinde karşılaşan ve aralarında husumet bulunan Y.T. (29), E.M. (28) ile D.T., N.D., D.İ. arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, Y.T. ile E.M. vücutlarının çeşitli yerlerine aldıkları bıçak darbeleri sonucu yaralandı.

Kernek’te kadınların bıçaklı kavgası: 2 yaralı

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. D.T., N.D. ile D.İ. ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürülürken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kernek’te kadınların bıçaklı kavgası: 2 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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22 Mar 2024 - 00:30 Malatya- Asayiş

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