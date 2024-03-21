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Sivasspor’da Fatih Karagümrük maçı hazırlıkları sürüyor

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Sivasspor bugün yaptığı antrenmanla Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Sivasspor’da Fatih Karagümrük maçı hazırlıkları sürüyor mask
Sivasspor’da Fatih Karagümrük maçı hazırlıkları sürüyor
Sivasspor’da Fatih Karagümrük maçı hazırlıkları sürüyor
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Sivasspor bugün yaptığı antrenmanla Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Sivasspor’da Fatih Karagümrük maçı hazırlıkları sürüyor

Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Bülent Uygun yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından pas çalışmaları yapan Yiğidolar, yarı saha çift kale maçla idmanı tamamladı.

Sivasspor’da Fatih Karagümrük maçı hazırlıkları sürüyor

Ülkelerinin milli takım kampında bulunan Bartuğ Elmaz, Emre Gökay, Rey Manaj, Azizbek Turgunboev ve Aaron Appindangoye ise idmanda yer almadı.
Kırmızı-beyazlılar yarın akşam yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek.

Sivasspor’da Fatih Karagümrük maçı hazırlıkları sürüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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21 Mar 2024 - 23:40 - Spor

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