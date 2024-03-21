Bugün Malatya’da neler oldu?

Malatya’da bugün neler oldu? Hangi gelişmeler yaşandı? Malatya özelinde yaşanan son dakika haberler nelerdi? İşte BUSABAH Medya’nın gündemine yansıyan tüm gelişmeler…

Oksijen değil, asbest… DSÖ de doğruladı: Malatya zehir soluyor

Birleşmiş Milletler Dünya Sağlık Örgütünün yayımladığı hava kalitesi raporuna göre, Türkiye’de en kirli havası olan şehirler Malatya, Batman, Iğdır, Ağrı ve Şırnak… Uzmanların deprem bölgesinde asbest riskini sık sık belirtmesi ve özellikle Malatya’nın ciddi durumda olduğunu söylemesi bu verilere bakıldığında her şeyi ortaya koydu. Nitekim bahsi geçen rapora göre deprem şehirlerinde hava kirliliği 7,5 kata kadar yükseldi. Bu kapsamda en fazla öne çıkan şehir ise maalesef Malatya.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19663077/oksijen-degil-asbest-dso-de-dogruladi-malatya-zehir-soluyor



Emekli Profesörden “güçlendirme” eleştirisi “İnsanlarımızı tekrar mağdur etmeyelim”

Emekli Jeolog Prof. Dr. Mehmet Önal Malatya merkezinin ve çevresinin zemininin kötü olduğunu bildirerek güçlendirme çalışmalarına dikkat çekti. Kötü olan zeminin güçlendirilmeden binaların güçlendirilmesini eleştiren Önal, “İnsanlarımızı tekrar mağdur etmeyelim” şeklinde konuştu.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19645316/emekli-profesorden-guclendirme-elestirisi-insanlarimizi-tekrar-magdur-etmeyelim



Meteorolojiden Malatya’ya uyarı “Kuvvetli olacak”

Meteoroloji 13’üncü Bölge Müdürlüğü tarafından hava tahmin raporu yayınlandı. Malatya’da bölge genelinde havanın çok bulutlu ve yağmurlu, yüksek kesimlerin karla karışık yağmur ve kar yağışlı yağışların bölge genelinde kuvvetli olacağı; hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği, rüzgârın güney ve doğu yönlerinden hafif, zamanla orta kuvvette eseceği bildirildi.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19642648/meteorolojiden-malatyaya-uyari-kuvvetli-olacak



Hangi bankalarda emekli promosyonu 8 – 12 bin TL olacak? Kamu bankaları hangileri?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, emeklilere promosyon ödemelerine ilişkin, “Kamu bankalarımız bu yıl ki komisyon ödemelerini 8 bin TL ile 12 bin TL arasında belirledi” dedi. Peki, kamu bankalar hangileri, emekli promosyonu başvuruları ne zaman başlıyor?

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19662770/hangi-bankalarda-emekli-promosyonu-8-12-bin-tl-olacak-kamu-bankalari-hangileri



Arıcılardan kayısı üreticilerine çağrı

Kayısı ilaçlama sezonunun başlamasıyla birlikte, arıcıları büyük bir endişe ve telaş sardı. Kayısı üreticilerinin su, dere ve göl kenarında ilaç atıkları ve kutuları bıraktıklarını dile getiren arıcılar, bunun arı ölümlerine neden olduğunu belirttiler. Üreticilerden su kenarlarına zehirli atık ve ilaç kutusu bırakmalarını ve kayısı ilaçlamasını akşam saatlerinde yapmaları isteyen arıcılar, “Kazan kazan yapalım. Hem onlar kazansın hem de biz üretimimize devam edelim” dediler.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19646307/aricilardan-kayisi-ureticilerine-cagri