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Corendon Alanyaspor, Gaziantep FK maçı için antrenmanlara başladı

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Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Gaziantep FK ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Corendon Alanyaspor, Gaziantep FK maçı için antrenmanlara başladı mask
Corendon Alanyaspor, Gaziantep FK maçı için antrenmanlara başladı
Corendon Alanyaspor, Gaziantep FK maçı için antrenmanlara başladı
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Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Gaziantep FK ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Corendon Alanyaspor, Gaziantep FK maçı için antrenmanlara başladı

Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda, Teknik Direktör Fatih Tekke yönetiminde oyuncular ısınma çalışmalarıyla başladı ve ardından koşu çalışmalarıyla devam etti. Antrenman, dar alanda çift kale maçla sona erdi.

Corendon Alanyaspor, Gaziantep FK maçı için antrenmanlara başladı

Alanyaspor, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Corendon Alanyaspor, Gaziantep FK maçı için antrenmanlara başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
# Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig, Gaziantep FK, deplasman, maç, hazırlık, antrenman, Fatih Tekke

21 Mar 2024 - 23:10 - Spor

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