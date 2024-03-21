Şiddetli yağış ve dolu felakete yol açtı: Halı saha çatısı çöktü

Adana'nın Kozan ilçesinde meydana gelen şiddetli yağış ve dolu, Karacaoğlan Mahallesi'nde bulunan özel bir halı sahasının çatısının çökmesine neden oldu.

Kısa süreli ancak yoğun yağışın etkisiyle çatı çökerken, şans eseri halı sahanın boş olması yaralanmaları önledi.

Olay yerinde yaşanan diğer bir olayda ise Bağlar Mahallesi'nde bir evin üzerine direk devrildi. Neyse ki bu olayda da yalnızca maddi hasar oluştu ve herhangi bir yaralanma yaşanmadı.

Kozan'da yaşanan bu doğa olayları, bölgedeki vatandaşların güvenliğini tehdit ettiği gibi maddi zarara da yol açtı. Yetkililerin gerekli önlemleri alması ve benzer durumların tekrar yaşanmaması için tedbirlerin artırılması bekleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı