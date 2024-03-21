Kalp yetmezliği olan bebek, ambulans uçakla İstanbul'a sevk edildi

Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinde kalp yetmezliği olan yeni doğan bebek, ambulans uçakla İstanbul'a sevk edildi.
Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinde kalp yetmezliği nedeniyle tedavi gören yeni doğmuş bebeğin ileri tetkik ve tedavisine karar verildi. Bunun üzerine Sağlık Bakanlığı tarafından bebek için kente ambulans uçak gönderildi. Ambulansla hastaneden alınarak Van Ferit Melen Havalimanı'na götürülen bebek, ambulans uçakla İstanbul Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Hastanesi'ne sevk edildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.