O ilde okullar bir gün süreyle tatil edildi

Hakkari Valiliği tarafından yapılan açıklamada, bölgede etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle 22 Mart 2024 Cuma günü okulların bir gün süreyle tatil edildiği belirtildi.
Yağışlar sonucu oluşabilecek sel, çığ ve taşkın gibi risklerin göz önünde bulundurulduğu açıklamada, yükseköğretim kurumları hariç tüm okul öncesi eğitim kurumları ile ilkokul, ortaokul, özel eğitim kursları, halk eğitim merkezleri, rehberlik ve araştırma merkezlerindeki eğitim ve öğretime ara verildiği bildirildi. Kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personellerin ise bu süreçte idari izinli sayılacakları ifade edildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.