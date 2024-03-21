Oksijen değil, asbest… DSÖ de doğruladı: Malatya zehir soluyor

Birleşmiş Milletler Dünya Sağlık Örgütünün yayımladığı hava kalitesi raporuna göre, Türkiye’de en kirli havası olan şehirler Malatya, Batman, Iğdır, Ağrı ve Şırnak… Uzmanların deprem bölgesinde asbest riskini sık sık belirtmesi ve özellikle Malatya’nın ciddi durumda olduğunu söylemesi bu verilere bakıldığında her şeyi ortaya koydu. Nitekim bahsi geçen rapora göre deprem şehirlerinde hava kirliliği 7,5 kata kadar yükseldi. Bu kapsamda en fazla öne çıkan şehir ise maalesef Malatya.

Cumhuriyet’in haberine göre, dünya ülkelerinin hava kalite standartlarına uyup uymadığını inceleyen Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), 134 ülke ve bölgeyi incelemeye aldı. Buna göre dünya üzerinde en fazla havası kirli şehir Hindistan’da bulunuyor.

DEPREM BÖLGESİ CİDDİ ŞEKİLDE ETKİLENDİ

DSÖ verilerine göre, Türkiye genelinde hava kirliliği standart değerlerin 4 katında. Ancak can alıcı nokta şu: Depremden etkilenen şehirlerde bu değerler 7,5 kata kadar yükseldi. Bu artışın nedeni ise enkaz tozu, ısınma için açıkta ateş yakma gibi etkenlere bağlandı.

MALATYA’DA HAVA ÇOK KİRLİ

Aynı rapora göre Türkiye’de havası temiz şehir yok. En kirli havası olan şehirler ise sırasıyla Batman, Iğdır, Ağrı, Şırnak ve Malatya şeklinde.

DSÖ VERİLERİ DE DOĞRULADI

Bu veriler ışığında; deprem bölgesinde asbest riskinin en fazla olduğu şehrin Malatya olduğu sık sık dile getirilirken, DSÖ verileri de bunu doğruladı. Uzmanlar deprem bölgesinde asbest riskini sık sık belirtiyordu ve özellikle Malatya’nın ciddi durumda olduğunu söylüyordu.