- Gündem

Oksijen değil, asbest… DSÖ de doğruladı: Malatya zehir soluyor

ABONE OL Google News Sayfamız

Birleşmiş Milletler Dünya Sağlık Örgütünün yayımladığı hava kalitesi raporuna göre, Türkiye’de en kirli havası olan şehirler Malatya, Batman, Iğdır, Ağrı ve Şırnak… Uzmanların deprem bölgesinde asbest riskini sık sık belirtmesi ve özellikle Malatya’nın ciddi durumda olduğunu söylemesi bu verilere bakıldığında her şeyi ortaya koydu. Nitekim bahsi geçen rapora göre deprem şehirlerinde hava kirliliği 7,5 kata kadar yükseldi. Bu kapsamda en fazla öne çıkan şehir ise maalesef Malatya.

Oksijen değil, asbest… DSÖ de doğruladı: Malatya zehir soluyor mask
Oksijen değil, asbest… DSÖ de doğruladı: Malatya zehir soluyor
Oksijen değil, asbest… DSÖ de doğruladı: Malatya zehir soluyor
+3
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Birleşmiş Milletler Dünya Sağlık Örgütünün yayımladığı hava kalitesi raporuna göre, Türkiye’de en kirli havası olan şehirler Malatya, Batman, Iğdır, Ağrı ve Şırnak… Uzmanların deprem bölgesinde asbest riskini sık sık belirtmesi ve özellikle Malatya’nın ciddi durumda olduğunu söylemesi bu verilere bakıldığında her şeyi ortaya koydu. Nitekim bahsi geçen rapora göre deprem şehirlerinde hava kirliliği 7,5 kata kadar yükseldi. Bu kapsamda en fazla öne çıkan şehir ise maalesef Malatya.

Oksijen değil, asbest… DSÖ de doğruladı: Malatya zehir soluyor

Cumhuriyet’in haberine göre, dünya ülkelerinin hava kalite standartlarına uyup uymadığını inceleyen Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), 134 ülke ve bölgeyi incelemeye aldı. Buna göre dünya üzerinde en fazla havası kirli şehir Hindistan’da bulunuyor.

Oksijen değil, asbest… DSÖ de doğruladı: Malatya zehir soluyor

DEPREM BÖLGESİ CİDDİ ŞEKİLDE ETKİLENDİ

DSÖ verilerine göre, Türkiye genelinde hava kirliliği standart değerlerin 4 katında. Ancak can alıcı nokta şu: Depremden etkilenen şehirlerde bu değerler 7,5 kata kadar yükseldi. Bu artışın nedeni ise enkaz tozu, ısınma için açıkta ateş yakma gibi etkenlere bağlandı.

Oksijen değil, asbest… DSÖ de doğruladı: Malatya zehir soluyor

MALATYA’DA HAVA ÇOK KİRLİ

Aynı rapora göre Türkiye’de havası temiz şehir yok. En kirli havası olan şehirler ise sırasıyla Batman, Iğdır, Ağrı, Şırnak ve Malatya şeklinde.

Oksijen değil, asbest… DSÖ de doğruladı: Malatya zehir soluyor

DSÖ VERİLERİ DE DOĞRULADI

Bu veriler ışığında; deprem bölgesinde asbest riskinin en fazla olduğu şehrin Malatya olduğu sık sık dile getirilirken, DSÖ verileri de bunu doğruladı. Uzmanlar deprem bölgesinde asbest riskini sık sık belirtiyordu ve özellikle Malatya’nın ciddi durumda olduğunu söylüyordu.

Oksijen değil, asbest… DSÖ de doğruladı: Malatya zehir soluyor

# malatya, malatya haber, busabah haber, malatya son dakika haberleri, deprem, asbest, risk, rapor, DSÖ, hava kalitesi raporu, Deprem bölgesi, Hava kirliliği, zehir

21 Mar 2024 - 22:41 Malatya- Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL