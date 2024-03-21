Son dakika! Balıkesir’de korkutan deprem

Son dakika! Balıkesir’de Kandilli Rasathanesi verilerine göre 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi verilerine göre, saat 22.20’de Balıkesir Dursunbey merkezli 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 5.3 kilometre olarak bildirildi.

AFAD ise depremi 4.0 büyüklüğünde ve 7.7 kilometre derinlikte olarak açıkladı.

DÜN DE MARAŞ AYNI DEPREMİ YAŞAMIŞTI

Dün de sabah saat 8.55’te Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçesinde 4.0 büyüklüğünde bir sarsıntı gerçekleşmişti. AFAD tarafından verilen bilgilere göre Kahramanmaraş’taki deprem yerin 9.71 kilometre derinliğinde meydana gelmişti.