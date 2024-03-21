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Son dakika! Balıkesir’de korkutan deprem

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Son dakika! Balıkesir’de Kandilli Rasathanesi verilerine göre 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Son dakika! Balıkesir’de korkutan deprem mask
Son dakika! Balıkesir’de korkutan deprem
Son dakika! Balıkesir’de korkutan deprem
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Son dakika! Balıkesir’de Kandilli Rasathanesi verilerine göre 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Son dakika! Balıkesir’de korkutan deprem

Kandilli Rasathanesi verilerine göre, saat 22.20’de Balıkesir Dursunbey merkezli 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 5.3 kilometre olarak bildirildi.

AFAD ise depremi 4.0 büyüklüğünde ve 7.7 kilometre derinlikte olarak açıkladı.

Son dakika! Balıkesir’de korkutan deprem

DÜN DE MARAŞ AYNI DEPREMİ YAŞAMIŞTI

Dün de sabah saat 8.55’te Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçesinde 4.0 büyüklüğünde bir sarsıntı gerçekleşmişti. AFAD tarafından verilen bilgilere göre Kahramanmaraş’taki deprem yerin 9.71 kilometre derinliğinde meydana gelmişti. 

Son dakika! Balıkesir’de korkutan deprem
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21 Mar 2024 - 22:35 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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