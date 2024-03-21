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Darende’de o mahalle taşkınlardan korunacak

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Malatya’nın taşkın ve sellerle adını duymaya alışık olduğumuz Darende ilçesinde Şendere Mahallesi sınırları içerisinde geçen derede 1.600 metre beton duvar, 2 adet menfez, bir adet ıslah sekisi ve 1.600 metre korkuluk yapılacak. İlçede taşkınlara karşı önlemler alınacak.

Darende’de o mahalle taşkınlardan korunacak mask
Darende’de o mahalle taşkınlardan korunacak
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Malatya’nın taşkın ve sellerle adını duymaya alışık olduğumuz Darende ilçesinde Şendere Mahallesi sınırları içerisinde geçen derede 1.600 metre beton duvar, 2 adet menfez, bir adet ıslah sekisi ve 1.600 metre korkuluk yapılacak. İlçede taşkınlara karşı önlemler alınacak.

Darende’de o mahalle taşkınlardan korunacak

Malatya Darende Şendere Mahallesi Taşkın Koruma inşaatı işine ait sözleşme imzalandı.

Malatya Darende Şendere Mahallesi Taşkın Koruma inşaatı işine ait sözleşme, DSİ 9. Bölge Müdürü Sebahattin Şamcı ile yüklenici firma arasında imzalandı.

Darende’de o mahalle taşkınlardan korunacak

Sözleşmesi imzalanan iş kapsamında Şendere Mahallesi’nden geçmekte olan derede toplam 1.600 metre beton duvar, 2 adet menfez, bir adet ıslah sekisi ve 1.600 metre korkuluk imalatı yapılacak. Böylece o mahalle taşkın zararlarına karşı daha emniyetli hale gelmiş olacak.
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21 Mar 2024 - 22:08 Malatya- Yaşam

Mahreç  Murat İpekten

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