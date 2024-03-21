Darende’de o mahalle taşkınlardan korunacak

Malatya’nın taşkın ve sellerle adını duymaya alışık olduğumuz Darende ilçesinde Şendere Mahallesi sınırları içerisinde geçen derede 1.600 metre beton duvar, 2 adet menfez, bir adet ıslah sekisi ve 1.600 metre korkuluk yapılacak. İlçede taşkınlara karşı önlemler alınacak.

Malatya Darende Şendere Mahallesi Taşkın Koruma inşaatı işine ait sözleşme imzalandı.

Malatya Darende Şendere Mahallesi Taşkın Koruma inşaatı işine ait sözleşme, DSİ 9. Bölge Müdürü Sebahattin Şamcı ile yüklenici firma arasında imzalandı.

Sözleşmesi imzalanan iş kapsamında Şendere Mahallesi’nden geçmekte olan derede toplam 1.600 metre beton duvar, 2 adet menfez, bir adet ıslah sekisi ve 1.600 metre korkuluk imalatı yapılacak. Böylece o mahalle taşkın zararlarına karşı daha emniyetli hale gelmiş olacak.