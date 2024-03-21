21 Mar 2024 - 21:32 - Gündem

Hangi bankalarda emekli promosyonu 8 – 12 bin TL olacak? Kamu bankaları hangileri?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, emeklilere promosyon ödemelerine ilişkin, “Kamu bankalarımız bu yıl ki komisyon ödemelerini 8 bin TL ile 12 bin TL arasında belirledi” dedi. Peki, kamu bankalar hangileri, emekli promosyonu başvuruları ne zaman başlıyor?