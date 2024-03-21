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Hangi bankalarda emekli promosyonu 8 – 12 bin TL olacak? Kamu bankaları hangileri?

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, emeklilere promosyon ödemelerine ilişkin, “Kamu bankalarımız bu yıl ki komisyon ödemelerini 8 bin TL ile 12 bin TL arasında belirledi” dedi. Peki, kamu bankalar hangileri, emekli promosyonu başvuruları ne zaman başlıyor?

Hangi bankalarda emekli promosyonu 8 – 12 bin TL olacak? Kamu bankaları hangileri? mask
Hangi bankalarda emekli promosyonu 8 – 12 bin TL olacak? Kamu bankaları hangileri?
Hangi bankalarda emekli promosyonu 8 – 12 bin TL olacak? Kamu bankaları hangileri?
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, emeklilere promosyon ödemelerine ilişkin,

“Kamu bankalarımız bu yıl ki komisyon ödemelerini 8 bin TL ile 12 bin TL arasında belirledi”

dedi.

Hangi bankalarda emekli promosyonu 8 – 12 bin TL olacak? Kamu bankaları hangileri?

Peki, kamu bankalar hangileri, emekli promosyonu başvuruları ne zaman başlıyor?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kayseri mitinginde emeklilere müjde vererek,

"Kamu bankalarımız emeklilerin komisyon ödemesini 8 bin TL ile 12 bin TL olarak belirledi"

dedi.

Hangi bankalarda emekli promosyonu 8 – 12 bin TL olacak? Kamu bankaları hangileri?

Erdoğan,

"Emeklilerimize güzel bir haber vermek istiyorum. 2017’de banka promosyonu ödemesini başlatmıştık. Kamu bankalarımız bu yıl ki komisyon ödemelerini 8 bin TL ile 12 bin TL arasında belirledi. Diğer bankalarında bu rakamın altında kalmadan vereceğini umuyorum. Yeni banka promosyonlarının emeklilerimize hayırlı olmasını diliyorum. Emeklilerimizi refah seviyesini yükseltmek için çalışıyoruz. Ülkemizde Cumhur İttifakından başka bunu yapacak bir siyasi irade yoktur. Memleket muhalefetin eline kalsa maaşları bile ödeyemez"

diye konuştu.

Hangi bankalarda emekli promosyonu 8 – 12 bin TL olacak? Kamu bankaları hangileri?

KAMU BANKALARI HANGİLERİ?

T.C. Ziraat Bankası
Türkiye Vakıflar Bankası (Vakıfbank)
Türkiye Halk Bankası (Halkbank)
Türkiye İller Bankası
Türk Eximbank

Ziraat Katılım Bankası

Vakıflar Katılım Bankası

Türkiye Kalkınma Bankası

Hangi bankalarda emekli promosyonu 8 – 12 bin TL olacak? Kamu bankaları hangileri?

BAŞVURULAR NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan kamu bankalarının pazartesi günü itibarıyla promosyon güncelleme başvurularını alacağını duyurdu. Bakan Işıkhan 28 Mart itibarıyla hesaplara yatırılacağını açıkladı.

Hangi bankalarda emekli promosyonu 8 – 12 bin TL olacak? Kamu bankaları hangileri?

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21 Mar 2024 - 21:32 Malatya- Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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