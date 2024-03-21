Hangi bankalarda emekli promosyonu 8 – 12 bin TL olacak? Kamu bankaları hangileri?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, emeklilere promosyon ödemelerine ilişkin,
“Kamu bankalarımız bu yıl ki komisyon ödemelerini 8 bin TL ile 12 bin TL arasında belirledi”
dedi.
Peki, kamu bankalar hangileri, emekli promosyonu başvuruları ne zaman başlıyor?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kayseri mitinginde emeklilere müjde vererek,
"Kamu bankalarımız emeklilerin komisyon ödemesini 8 bin TL ile 12 bin TL olarak belirledi"
dedi.
Erdoğan,
"Emeklilerimize güzel bir haber vermek istiyorum. 2017’de banka promosyonu ödemesini başlatmıştık. Kamu bankalarımız bu yıl ki komisyon ödemelerini 8 bin TL ile 12 bin TL arasında belirledi. Diğer bankalarında bu rakamın altında kalmadan vereceğini umuyorum. Yeni banka promosyonlarının emeklilerimize hayırlı olmasını diliyorum. Emeklilerimizi refah seviyesini yükseltmek için çalışıyoruz. Ülkemizde Cumhur İttifakından başka bunu yapacak bir siyasi irade yoktur. Memleket muhalefetin eline kalsa maaşları bile ödeyemez"
diye konuştu.
KAMU BANKALARI HANGİLERİ?
T.C. Ziraat Bankası
Türkiye Vakıflar Bankası (Vakıfbank)
Türkiye Halk Bankası (Halkbank)
Türkiye İller Bankası
Türk Eximbank
Ziraat Katılım Bankası
Vakıflar Katılım Bankası
Türkiye Kalkınma Bankası
BAŞVURULAR NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan kamu bankalarının pazartesi günü itibarıyla promosyon güncelleme başvurularını alacağını duyurdu. Bakan Işıkhan 28 Mart itibarıyla hesaplara yatırılacağını açıkladı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.