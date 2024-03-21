Çalıntı motosiklet jandarma ekiplerince bulundu

Adıyaman’da, çalınan bir motosiklet jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda bulundu.

Edinilen bilgilere göre, A.A., isimli kişinin park halindeki motosikletinin çalınması üzerine durum jandarma ekiplerine bildirildi. Kısa sürede harekete geçen jandarma ekipleri yaptıkları çalışmalarla çalınan motosikleti buldu. Jandarma ekipleri aynı zamanda olayın şüphelileri olan M.H., ile İ.B., isimli 2 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı