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O köy, kar kalınlığıyla bahara direniyor

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Erzurum'un Aşkale ilçesine bağlı Düzyurt köyü, Türkiye'nin en yüksek rakımlı köylerinden biri olmasıyla bilinirken, kar kalınlığının 3 metrenin üzerinde olması bahara özlemi arttırıyor.

O köy, kar kalınlığıyla bahara direniyor mask
O köy, kar kalınlığıyla bahara direniyor
O köy, kar kalınlığıyla bahara direniyor
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Erzurum'un Aşkale ilçesine bağlı Düzyurt köyü, Türkiye'nin en yüksek rakımlı köylerinden biri olmasıyla bilinirken, kar kalınlığının 3 metrenin üzerinde olması bahara özlemi arttırıyor.

O köy, kar kalınlığıyla bahara direniyor

Ülkenin birçok bölgesinde çiçekler açmaya başlarken, Düzyurt köyünde kış mevsimi hala etkisini sürdürüyor ve kar yağışı devam ediyor.

O köy, kar kalınlığıyla bahara direniyor

Tarım ve özellikle hayvancılıkla geçimini sağlayan köylüler, bu durumdan şikayetçi olmamakla birlikte, sadece internet ve telefon şebekesi konusunda yetkililerden yardım bekliyor. Köyün hemen yanındaki Sivri Dağı'nda ise kar kalınlığının 5 metrenin üzerinde olduğu belirtiliyor.

O köy, kar kalınlığıyla bahara direniyor

Düzyurt köyü, zorlu hava koşullarına rağmen direngen bir şekilde yaşam mücadelesi verirken, köy halkının dayanışması ve doğaya uyum sağlaması dikkat çekiyor.

O köy, kar kalınlığıyla bahara direniyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
# Erzurum, Aşkale, Düzyurt köyü, köy, Bahar, Yağış, kar yağışı, Kış mevsimi, hava koşulları

21 Mar 2024 - 21:24 - Gündem

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