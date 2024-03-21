O köy, kar kalınlığıyla bahara direniyor

Erzurum'un Aşkale ilçesine bağlı Düzyurt köyü, Türkiye'nin en yüksek rakımlı köylerinden biri olmasıyla bilinirken, kar kalınlığının 3 metrenin üzerinde olması bahara özlemi arttırıyor.

Ülkenin birçok bölgesinde çiçekler açmaya başlarken, Düzyurt köyünde kış mevsimi hala etkisini sürdürüyor ve kar yağışı devam ediyor.

Tarım ve özellikle hayvancılıkla geçimini sağlayan köylüler, bu durumdan şikayetçi olmamakla birlikte, sadece internet ve telefon şebekesi konusunda yetkililerden yardım bekliyor. Köyün hemen yanındaki Sivri Dağı'nda ise kar kalınlığının 5 metrenin üzerinde olduğu belirtiliyor.

Düzyurt köyü, zorlu hava koşullarına rağmen direngen bir şekilde yaşam mücadelesi verirken, köy halkının dayanışması ve doğaya uyum sağlaması dikkat çekiyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı