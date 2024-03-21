- Asayiş

Hatay'da kaçakçılığa geçit yok

ABONE OL Google News Sayfamız

Dörtyol ilçesinde bir ikamette ve otomobilde yapılan aramada bin 50 paket gümrük kaçağı sigara ile 170 adet elektronik sigara ele geçirildi.

Hatay'da kaçakçılığa geçit yok mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Dörtyol ilçesinde bir ikamette ve otomobilde yapılan aramada bin 50 paket gümrük kaçağı sigara ile 170 adet elektronik sigara ele geçirildi.

Hatay'da kaçakçılığa geçit yok

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince Kaçakçılık suçlarına yönelik operasyon yapıldı. Dörtyol Yeşilköy mahallesinde belirlenen bir ikamette ve otomobilde yapılan aramada bin 50 paket gümrük kaçağı sigara ve 170 adet elektronik sigara ele geçirildi.
Olayla ilgili olarak şüpheli A.K. hakkında yasal işlem yapıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
# Dörtyol, Hatay Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık, suç, operasyon, Şüpheli, yasal işlem, kaçakçılık suçları

21 Mar 2024 - 21:21 - Asayiş

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL