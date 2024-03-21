Kaçak sigara operasyonu: İşletme sahiplerine idari para cezası uygulandı

Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından kaçakçılıkla mücadele kapsamında yapılan operasyonlar neticesinde, Yıldırım İlçe Jandarma Komutanlığı ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri bir işletmenin yakınında bulunan okullarda kaçak sigara satıldığını tespit etti. Operasyon kapsamında işletme sahiplerine idari para cezası uygulandı.

Karapınar Mahallesi'nde bulunan işletmede gerçekleştirilen operasyonda, A.T. (59) ve M.T.'ye (33) ait iş yerinde çok sayıda kaçak malzeme ele geçirildi. Toplamda 1 trilyon 30 bin lira değerinde bandrolsüz olarak satılan 24 bin 100 adet çeşitli marka sigara, 75 bin 499 adet makarona tütün basılmış sigara, 41 kilogram kıyılmış tütün, 38 bin 600 adet boş makaron, 58 bin 50 adet sigara kağıdı, 22 bin 540 adet sigara filtresi, 19 adet puro, 30 adet elektronik sigara ve 23 adet elektronik sigara likidi ele geçirildi. Ayrıca, bandrollü olarak satılan 69 bin 200 adet çeşitli marka makaron, 19 kilogram çeşitli marka tütün ve 82 adet çeşitli marka nargile tütünü de ele geçirildi. Operasyonda, faturasız olarak satılan 6 adet bluetooth kulaklık ve 10 adet iPhone şarj aletine de el konuldu.

Ekipler, şahıslar hakkında adli tahkikat başlatarak toplamda 83 bin 709 lira idari para cezası kesti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı