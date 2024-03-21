Apartman duvarından düşen sıva parçaları tedirginlik yarattı

Samsun'un İlkadım ilçesinde bulunan Kefeli Apartmanı'nın çatı kenarındaki sıva parçaları, yağışlar nedeniyle caddeye düşmeye başladı. Bu durum çevre sakinlerini tedirgin ederken, konu yetkililere bildirildi.
Kadıköy Mahallesi Kadı Caddesi'nde bulunan Kazım Orbay İlkokulu karşısında yer alan Kefeli Apartmanı'nın sıvaları, koparak tehlike oluşturacak şekilde caddeye düşmeye başladı. Çevre sakinleri durumu yetkililere bildirerek müdahale talep etti.
Olay yerine gelen İlkadım Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, bina çevresine şerit çekerek önlem aldı ve binayı inceledi. İnceleme sonucunda ekipler tutanak tutarak durumu raporladılar.
Bu olay, apartmanların bakımının ve güvenliğinin önemini bir kez daha gözler önüne sererken, yetkililerin aldığı tedbirlerle olası bir riskin önüne geçilmeye çalışıldığı vurgulanıyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.