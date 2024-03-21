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Apartman duvarından düşen sıva parçaları tedirginlik yarattı

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Samsun'un İlkadım ilçesinde bulunan Kefeli Apartmanı'nın çatı kenarındaki sıva parçaları, yağışlar nedeniyle caddeye düşmeye başladı.

Apartman duvarından düşen sıva parçaları tedirginlik yarattı mask
Apartman duvarından düşen sıva parçaları tedirginlik yarattı
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Samsun'un İlkadım ilçesinde bulunan Kefeli Apartmanı'nın çatı kenarındaki sıva parçaları, yağışlar nedeniyle caddeye düşmeye başladı. Bu durum çevre sakinlerini tedirgin ederken, konu yetkililere bildirildi.

Apartman duvarından düşen sıva parçaları tedirginlik yarattı

Kadıköy Mahallesi Kadı Caddesi'nde bulunan Kazım Orbay İlkokulu karşısında yer alan Kefeli Apartmanı'nın sıvaları, koparak tehlike oluşturacak şekilde caddeye düşmeye başladı. Çevre sakinleri durumu yetkililere bildirerek müdahale talep etti.

Apartman duvarından düşen sıva parçaları tedirginlik yarattı

Olay yerine gelen İlkadım Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, bina çevresine şerit çekerek önlem aldı ve binayı inceledi. İnceleme sonucunda ekipler tutanak tutarak durumu raporladılar.

Bu olay, apartmanların bakımının ve güvenliğinin önemini bir kez daha gözler önüne sererken, yetkililerin aldığı tedbirlerle olası bir riskin önüne geçilmeye çalışıldığı vurgulanıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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21 Mar 2024 - 21:15 - Gündem

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