Hapis cezası bulunan şahıs ve bisiklet hırsızlığı şüphelisi yakalandı

Hatay Emniyet Müdürlüğü, aranan şahısların yakalanması ve hırsızlık suçlarına karşı etkin bir mücadele yürütmek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Bu çerçevede yapılan çalışmalarda, Dörtyol ilçesinde biri hakkında hapis cezası bulunan ve diğeri bisiklet hırsızlığı şüphelisi olan iki kişi yakalandı.

Yapılan çalışmalar sonucunda, kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek ve yaymak suçundan hakkında 1 yıl 8 ay hapis cezası bulunan İ.H.A. ile Çaylı Mahallesi'nde bir apartmanın girişindeki elektrikli bisikletin çalınması olayının şüphelisi M.C.Ç. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen iki şahıs, çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hatay Emniyet Müdürlüğü'nün hırsızlık ve suçla mücadeledeki kararlı çalışmaları, toplumun güvenliği ve huzurunun korunmasına yönelik önemli adımlar olarak değerlendiriliyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı