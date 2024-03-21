Van-Çatak yolunda çığ alarmı: Ekipler yol açma çalışmalarını sürdürüyor

Van-Çatak karayolunda yaşanan olumsuz hava şartları, son iki gündür bölgede çığ tehlikesini artırdı.

Bu süreçte, dünden itibaren farklı noktalara düşen 10 ayrı çığla karayolu ulaşımı etkilendi. Karayolları ekipleri, yoğun çaba göstererek bölgedeki kar yığınlarını temizleme çalışmalarını sürdürüyor.

Çatak yolunda ulaşımın kontrollü olarak sağlandığı belirtilirken, irili ufaklı çığlardan dolayı 3 farklı noktada kar yığınları oluştu. Karayolları ekipleri, bu noktalardan ikisini temizlerken, bir noktada çalışmalarına devam ediyor. İş makineleriyle kar yığınlarının temizlenmesiyle birlikte, karayolu trafiği kontrollü bir şekilde devam ediyor.

Bölgede yaşanan yoğun yağışın ardından çığ ve kaya düşmelerinin arttığına dikkat çeken yetkililer, sürücüleri bu risklere karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıyor. Özellikle çığ tehlikesine karşı alınan önlemlerin ve karayolu temizleme çalışmalarının devam ettiği belirtiliyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı