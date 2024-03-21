Elazığ'da eşini öldüren şahıs tutuklandı

Elazığ'da 14 Ekim 2022 tarihinde oğlunun düğününde eşini silahla başından vurarak öldüren ve kızını da yaralayan şahıs, uzun bir süre kayıplara karışmıştı.

Ancak Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan çalışmalar sonucunda zanlının izine ulaşıldı.

Elazığ Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, zanlının polisten kaçmak için sık sık şehir değiştirdiğini ve adres değiştirerek gizlendiğini tespit etti. Yakalanması için Karşıyaka Mahallesi'nde bulunan bir ikamete operasyon düzenlendi ve şüpheli samanlık içerisinde yakalandı.

Yapılan üst aramasında bin 170 dolar, 200 euro, 3 bin 125 Türk lirası ve yaklaşık 991 bin lira değerinde 437 gram altın kemer ele geçirildi. Zanlı, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi ve sorgusunun ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bu olay, toplumda büyük yankı uyandıran bir cinayet vakası olmasıyla birlikte, yetkililerin etkili çalışmaları ve adalete olan inancı güçlendiren bir sonuçla sonuçlanmış oldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı