'Narkoçelik' Operasyonu: 4 ilde 26 zehir taciri gözaltına alındı

Hatay İl Jandarma Komutanlığı, uyuşturucu ticaretiyle mücadele kapsamında gerçekleştirdiği "Narkoçelik" operasyonunda başarılı bir sonuç elde etti.

Hassa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma çerçevesinde, depremzedelerin yaşadığı konteyner kentler ve çevrelerinde uyuşturucu madde imalatı ve ticareti yapan şahıslara yönelik 3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından operasyon düzenlendi.

Hatay, Gaziantep, Bursa ve Antalya'da eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonda, muhtelif miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi ve 26 zehir taciri gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahısların adli işlemleri devam etmekte.

Hatay İl Jandarma Komutanlığı'nın bu operasyonu, uyuşturucuyla mücadeledeki kararlılığını ve başarısını bir kez daha gösterirken, bu tür suçlara karşı yapılan operasyonların devam edeceğini vurguluyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı