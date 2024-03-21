Uyuşturucu operasyonu: Şahsın ikametinde uyuşturucu ve nakit para ele geçirildi

Hatay İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentin huzurunu sağlamak amacıyla gerçekleştirdikleri çalışmalarda önemli bir operasyon gerçekleştirdi.

İskenderun ilçesinde 20 Mart tarihinde M.E. isimli bir şahsın ikametinde yapılan aramada, uyuşturucu madde ve satışından elde edildiği düşünülen nakit para ele geçirildi.

Yapılan aramada 4 parça halinde daralı 82 gram esrar, bin 725 adet captagon hap, 8 adet sentetik ecza hap ile birlikte, uyuşturucu satışından elde edildiği düşünülen 23 bin 700 TL para bulundu. Şüpheli M.E. hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 188. maddesi gereğince işlem yapıldı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü'nün bu başarılı operasyonu, uyuşturucu ticaretine karşı verilen mücadelenin kararlılığını ve etkinliğini bir kez daha gösterdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı