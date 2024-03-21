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Hırsızlık olaylarına karışan 3 şüpheli tutuklandı

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Hatay Emniyet Müdürlüğü, hırsızlık suçlarıyla mücadele kapsamında gerçekleştirdiği çalışmalarla önemli başarılara imza atmaya devam ediyor.

Hırsızlık olaylarına karışan 3 şüpheli tutuklandı mask
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Hatay Emniyet Müdürlüğü, hırsızlık suçlarıyla mücadele kapsamında gerçekleştirdiği çalışmalarla önemli başarılara imza atmaya devam ediyor.

Son olarak, İskenderun Buluttepe Mahallesi'nde 6 Mart tarihinde meydana gelen bir evden hırsızlık olayıyla ilgili şüpheli K.Ç'nin yakalanmasıyla başlayan operasyonlar neticesinde, çeşitli suçlardan aranan 3 şahıs polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Hırsızlık olaylarına karışan 3 şüpheli tutuklandı

K.Ç. isimli şüpheliden 1 adet çalıntı altın kolye ucu ele geçirilirken, Mustafa Kemal Mahallesi'nde yaşanan açıktan hırsızlık olayının şüphelileri H.H. ve Z.H. suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Bu operasyonlarda 2 adet spiral ve doğal gaz boruları da ele geçirildi.

Ayrıca, aranan şahıslardan hakaret suçundan 7 bin 80 TL adli para cezası ile aranan M.K. ve tehdit ile hakaret suçundan 2 ay 29 gün hapis cezası ile aranan İ.Ö. de polis ekiplerince yakalandı.

Yapılan işlemlerin ardından adli mercilerce K.Ç., M.K. ve İ.Ö. tutuklanırken, diğer şüpheliler ise serbest bırakıldı. Hatay Emniyet Müdürlüğü'nün hırsızlık ve suçla mücadele konusundaki kararlılığı, halkın güvenliğine yönelik önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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21 Mar 2024 - 20:49 - Asayiş

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