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Uyuşturucu ticaretine 12.5 yıl hapis

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Samsun'da uyuşturucu ticaretinden tutuklanan bir kişi mahkemece 12 yıl 6 ay hapis ve 25 bin lira da adli para cezasına çarptırıldı.

Uyuşturucu ticaretine 12.5 yıl hapis mask
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Samsun'da uyuşturucu ticaretinden tutuklanan bir kişi mahkemece 12 yıl 6 ay hapis ve 25 bin lira da adli para cezasına çarptırıldı.

Samsun'da "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan yaklaşık 3,5 ay önce tutuklanan Muhammet K. hakkında Samsun 1.Ağır Ceza Mahkemesinde dava açıldı. Bugün görülen davanın son duruşmasında Muhammet K. mahkemece "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan 12 yıl 6 ay hapis ve ayrıca 25 bin lira adli para cezasına çarptırılarak tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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21 Mar 2024 - 20:47 - Gündem

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