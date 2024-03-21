Uyuşturucu ticaretine 12.5 yıl hapis

Samsun'da uyuşturucu ticaretinden tutuklanan bir kişi mahkemece 12 yıl 6 ay hapis ve 25 bin lira da adli para cezasına çarptırıldı.
Samsun'da "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan yaklaşık 3,5 ay önce tutuklanan Muhammet K. hakkında Samsun 1.Ağır Ceza Mahkemesinde dava açıldı. Bugün görülen davanın son duruşmasında Muhammet K. mahkemece "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan 12 yıl 6 ay hapis ve ayrıca 25 bin lira adli para cezasına çarptırılarak tutukluluk halinin devamına karar verildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.