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Yön levhasına çarpan otomobil ikiye ayrıldı: Sürücü ağır yaralandı

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Ankara'nın Kıbrısköy mevkiinde bugün saat 15.30 sıralarında meydana gelen bir trafik kazası, büyük bir şok ve endişeye sebep oldu.

Yön levhasına çarpan otomobil ikiye ayrıldı: Sürücü ağır yaralandı mask
Yön levhasına çarpan otomobil ikiye ayrıldı: Sürücü ağır yaralandı
Yön levhasına çarpan otomobil ikiye ayrıldı: Sürücü ağır yaralandı
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Ankara'nın Kıbrısköy mevkiinde bugün saat 15.30 sıralarında meydana gelen bir trafik kazası, büyük bir şok ve endişeye sebep oldu.

Yön levhasına çarpan otomobil ikiye ayrıldı: Sürücü ağır yaralandı

Henüz kimliği belirlenemeyen bir sürücünün kullandığı 06 ZUA 97 plakalı otomobil, kontrolünden çıkarak önce bariyerlere ardından da yön levhasına çarptı. Levhaya çarpma sonucu otomobil ikiye ayrıldı ve içindeki sürücü fırlayarak yaklaşık 20 metre havaya savruldu.

Yön levhasına çarpan otomobil ikiye ayrıldı: Sürücü ağır yaralandı

Kazada ağır yaralanan sürücü, olay yerine gelen ambulansla hemen Mamak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumuyla ilgili detaylı bilgi verilmese de, yaşadığı yaraların ciddiyeti nedeniyle endişe kaynağı olduğu belirtildi. Kazayla ilgili detaylı inceleme başlatıldı ve soruşturma devam ediyor.

Yön levhasına çarpan otomobil ikiye ayrıldı: Sürücü ağır yaralandı

Bu tür kazalar, trafik kurallarına uymamanın ve dikkatsizliğin sonucu olarak yaşanan trajik olaylar olarak öne çıkıyor. Trafik güvenliği ve dikkat konusundaki hassasiyetin önemi bir kez daha vurgulanmaktadır.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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21 Mar 2024 - 20:44 - Gündem

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