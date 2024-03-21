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Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 2 yaralı

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Diyarbakır'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin takla atması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 2 yaralı mask
Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 2 yaralı
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Diyarbakır'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin takla atması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 2 yaralı

Kaza, Çevreyolu'nun 10. kilometresinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 47 ABL 151 plakalı otomobil kontrolden çıkarak takla attı. Araç içerisinde bulunan sürücü ve bir kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 2 yaralı

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırdı.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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21 Mar 2024 - 20:41 - Asayiş

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