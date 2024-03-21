Evde ölü bulunan şahsın eşi cinayeti itiraf etti ve polise teslim oldu

Adana'nın Kozan ilçesinde Çanaklı Mahallesi Kanal Boyu mevkiinde Uğur İşlek isimli şahsın evinde ölü bulunmasının ardından polis tarafından başlatılan çalışmalarda, olayın şüphelisi olarak gösterilen şahsın eşi kayıplara karışmıştı.

Ancak, son gelişmelere göre, Melisa İşler isimli kadın, çocuğuyla birlikte saat 17.30 sularında Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğüne teslim oldu.

Polis yetkililerine cinayeti işlediğini itiraf eden Melisa İşler, kendilerine ait araçla Adana'ya annesinin yanına gittiğini ve orada bir avukat tutarak emniyete teslim olduğu öğrenildi. Ayrıca, cinayette kullanılan silahı da polislere teslim ettiği belirtildi.

Melisa İşler'in emniyetteki işlemleri devam ederken, polis ekipleri olayla ilgili detaylı bir soruşturma yürütmekte. Olayın arka planı ve detaylarıyla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı