Muş-Erzurum karayolunda heyelan meydana geldi

Muş-Erzurum karayolunda aşırı yağışlar nedeniyle meydana gelen heyelan, bölgede endişe yaratmış durumda.

Dünden beri etkili olan karla karışık yağmurun hayatı olumsuz etkilediği süreçte, Muş-Varto karayolu üzerinde bulunan Tepe köyü mevkiinde heyelan yaşandı. Olay sonucunda herhangi bir can kaybı veya mal kaybı yaşanmadı.

Karayolları 113. Muş Şube Şefliği ekipleri, heyelanın meydana geldiği bölgeye giderek inceleme yaptı. Yağışın durmasının ardından, yola kayan toprağın başka bir alana taşınması planlanıyor. Bölgede güvenli ulaşımın sağlanması için çalışmalar hızlandırılacak.

Varto Şantiye Şefi Mehmet Atıf Andiç, toprak kaymasının yaşandığı bölgeye uyarı levhalarının yerleştirileceğini belirtti. Ayrıca sürücülere, yol uyarı levhaları ve trafik işaretlerine dikkat etmeleri konusunda uyarılarda bulundu.

Bu olay, heyelan riskinin önemini bir kez daha gözler önüne seriyor ve ilgili otoritelerin daha fazla önlem alması gerektiğini vurguluyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı