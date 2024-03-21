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Muş-Erzurum karayolunda heyelan meydana geldi

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Muş-Erzurum karayolunda aşırı yağışlar nedeniyle meydana gelen heyelan, bölgede endişe yaratmış durumda.

Muş-Erzurum karayolunda heyelan meydana geldi mask
Muş-Erzurum karayolunda heyelan meydana geldi
Muş-Erzurum karayolunda heyelan meydana geldi
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Muş-Erzurum karayolunda aşırı yağışlar nedeniyle meydana gelen heyelan, bölgede endişe yaratmış durumda.

Muş-Erzurum karayolunda heyelan meydana geldi

Dünden beri etkili olan karla karışık yağmurun hayatı olumsuz etkilediği süreçte, Muş-Varto karayolu üzerinde bulunan Tepe köyü mevkiinde heyelan yaşandı. Olay sonucunda herhangi bir can kaybı veya mal kaybı yaşanmadı.

Muş-Erzurum karayolunda heyelan meydana geldi

Karayolları 113. Muş Şube Şefliği ekipleri, heyelanın meydana geldiği bölgeye giderek inceleme yaptı. Yağışın durmasının ardından, yola kayan toprağın başka bir alana taşınması planlanıyor. Bölgede güvenli ulaşımın sağlanması için çalışmalar hızlandırılacak.

Muş-Erzurum karayolunda heyelan meydana geldi

Varto Şantiye Şefi Mehmet Atıf Andiç, toprak kaymasının yaşandığı bölgeye uyarı levhalarının yerleştirileceğini belirtti. Ayrıca sürücülere, yol uyarı levhaları ve trafik işaretlerine dikkat etmeleri konusunda uyarılarda bulundu.

Muş-Erzurum karayolunda heyelan meydana geldi

Bu olay, heyelan riskinin önemini bir kez daha gözler önüne seriyor ve ilgili otoritelerin daha fazla önlem alması gerektiğini vurguluyor.

Muş-Erzurum karayolunda heyelan meydana geldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# Muş-Erzurum karayolu, Heyelan, Yağış, Ulaşım, Tepe köyü mevki, toprak kayması

21 Mar 2024 - 20:25 - Gündem

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