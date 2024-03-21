Özel öğrenciler bugün üniversite mezunu oldu

Down sendromlu özel bireyler için Malatya Turgut Özal Üniversitesinde mezuniyet töreni düzenlendi. Üniversite kampüslerinde 1 haftalık eğitim alan 23 down sendromlu özel birey mezuniyet belgelerini alıp kep fırlattı. Farklı bölüm ve alanlarda bir haftalık eğitim alan özel bireyler aynı zamanda şiir okuyup folklor gösterisi ve defile gösterisi sergiledi.

Programa Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Recep Bentli, Malatya Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkan Vekili Selim Pilten, Malatya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Özcan, aileler ve öğrenciler katıldı.

“ÖMÜRLERİ BOYUNCA GÜLER YÜZLÜ SAĞLIKLI BİR YAŞAM DİLİYORUM”

Program sırasında konuşan Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Recep Bentli, “Down sendromlu bireylerimize bir haftalık bir eğitim düzenlendi. Bireylerimiz birçok uygulamaya katıldı. Farkındalık oluşturma adına onları üniversitemizde ağırlamak gerçekten bizler adına mutluluk vericiydi. Şimdi de onların mezuniyet töreni için bir aradayız. Onlara ömürleri boyunca güler yüzlü sağlıklı bir yaşam diliyorum” ifadelerine yer verdi.

Kaynak: BÜLTEN