Özel öğrenciler bugün üniversite mezunu oldu

Down sendromlu özel bireyler için Malatya Turgut Özal Üniversitesinde mezuniyet töreni düzenlendi. Üniversite kampüslerinde 1 haftalık eğitim alan 23 down sendromlu özel birey mezuniyet belgelerini alıp kep fırlattı. Farklı bölüm ve alanlarda bir haftalık eğitim alan özel bireyler aynı zamanda şiir okuyup folklor gösterisi ve defile gösterisi sergiledi.
Programa Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Recep Bentli, Malatya Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkan Vekili Selim Pilten, Malatya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Özcan, aileler ve öğrenciler katıldı.
“ÖMÜRLERİ BOYUNCA GÜLER YÜZLÜ SAĞLIKLI BİR YAŞAM DİLİYORUM”
Program sırasında konuşan Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Recep Bentli, “Down sendromlu bireylerimize bir haftalık bir eğitim düzenlendi. Bireylerimiz birçok uygulamaya katıldı. Farkındalık oluşturma adına onları üniversitemizde ağırlamak gerçekten bizler adına mutluluk vericiydi. Şimdi de onların mezuniyet töreni için bir aradayız. Onlara ömürleri boyunca güler yüzlü sağlıklı bir yaşam diliyorum” ifadelerine yer verdi.
Kaynak: BÜLTEN
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.