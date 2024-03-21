21 Mart 2024 Malatya’da kaç kişi vefat etti?

“78 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Fatma Kıyat’ın taziye adresi: Hacı Abdi Mahallesi, Yeşilyurt,
81 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Mehmet Porğalı’nın taziye adresi: Yıldıztepe Mahallesi, Battalgazi,
61 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Hasan Doğan’ın taziye adresi: Yeşilkaynak Mahallesi, Yeşilyurt,
71 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Hanım Kaya’nın taziye adresi: Seyran Mahallesi, Yeşilyurt,
88 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Mustafa Gülşen’in taziye adresi: Tecde Mahallesi, Minyatür Sokak, No: 3/2, Yeşilyurt,
79 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Yaşar Temiz’in taziye adresi: H. Abdi Mahallesi, Yeşilyurt,
63 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Kenan Kara’nın taziye adresi: H. Abdi Mahallesi, Yeşilyurt,
88 yaşında vefat eden ve Kozluk Mahallesi Yeşilyurt Mezarlığına defnedilen Zeynep Ercan’ın taziye adresi: Kozluk Mahallesi, Yeşilyurt,
74 yaşında vefat eden ve Elmasuyu Mahallesi Battalgazi Mezarlığına defnedilen Hadiye Beydemir’in taziye adresi: Elmasuyu Mahallesi, Battalgazi,
68 yaşında vefat eden ve Hisartepe Mahallesi Battalgazi Mezarlığına defnedilen Cumali Zeren’in taziye adresi: Hisartepe Mahallesi, Battalgazi,
53 yaşında vefat eden ve Kuluncak Mezarlığına defnedilen Mehtap Kavak’ın taziye adresi: Kuluncak, Malatya.”
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.