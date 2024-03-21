Sami Er: Büyük Dönüşüm Başlıyor

Projelerden biri olan ‘Büyük Kentsel Planlama’ ile Malatya’nın mevcut yapısını rehabilite edeceklerini belirten Sami Er, şehri tek merkezlilikten kurtarıp çok merkezli bir şehir planlayacaklarını vurguladı. Su ve bitki örtüsünü tahrip etmeyen, tarihi dokuyu koruyan bir yaklaşımı benimseyeceklerinin altını çizen Er, göreve gelir gelmez konut ve iş yeri teslimlerinin hızlandırılacağını söyledi.

SAMİ ER TRAMVAY PROJESİNİ AÇIKLADI

İnönü Caddesi, Niyazi Mısri Mahallesi, Saray Mahallesi, Fuzuli Caddesinde olduğu gibi diğer bölgelerde de rezerv alan çalışmalarının devam edeceğini kaydeden Er, bu kapsamda Battalgazi’de 9 bin 270 konut ile 841 iş yeri, Yeşilyurt’ta ise 13 bin 955 konut ve 9 bin 927 iş yerinin yapılacağını söyledi.

Önemli projelerinden biri olan raylı sistem ile ilgili konuşan Sami Er, İnönü Üniversitesi- İkizce arasında hayata geçirecekleri Tramvay Projesi ile şehir trafiğinin de rahatlayacağını belirtti.

Göreve gelir gelmez en önemli projelerinden biri olan Yerinde Dönüşüm ve bina güçlendirmelerinin de hızlandırılacağını ifade eden Er, “Şehir merkezi çarşı projesi toplam inşaat alanı 433 bin 595 m2. Tahmini iş yeri sayısı 4 bin 709 adet. Tahmini konut sayısı 560. Çarşıyı 2 etap ve 2 kısım halinde inşa ediyoruz” dedi.

Yine 353 köyde 7 bin 542 konut ve 740 ahırın da yapım aşamasının sürdüğünü ifade eden Er, şu anda 2 bin 810 konut inşaatının başladığını ve bin 895 konutun da temelinin atıldığını söyledi. Köylerde arsa üreterek yeni yerleşim alanları oluşturulacağını da ifade eden Sami Er’in bir diğer projesi ise yeni beton santralleri ve çimento fabrikası kurmak olduğunu dile getirdi.

“MALATYA EKONOMİSİNİ HIZLA AYAĞA KALMASINDA ÖNEMLİ BİR ROL OYNAYACAK”

Yine projelerden göze çarpan bir diğer konu ise yeni sanayi sitelerinin kurulacağını söyleyen Er, “Fırıncı’da 190 hektar, Yeni Köy’de 120 hektar, Altay Kışlasında 327 hektar, ASELSAN yatırımı, Tekstilkent ve Gıda Toptancıları Sitesi projeleri de Malatya ekonomisini hızla ayağa kalmasında önemli bir rol oynayacak” dedi.

Göreve gelir gelmez hızlı, ucuz ve konforlu bir ulaşım sağlayacaklarını açıklayan Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sami Er, erişilebilir, akıllı sinyalizasyon sistemi, kavşak düzenlemeleri, ulaşım araçlarında çeşitlilik, ulaşım filosunun gençleştirilmesi gibi projeleri de hayata geçireceklerini söyledi.

Er, Malatya’nın deprem sonrası yeniden inşa ve imarı noktasında prestij caddelerinde planlanan projeler ile Kışla ve İnönü Caddelerinde yol genişletme, peyzaj, kent mobilyaları, rekreasyon ve otopark alanları yapılacağını açıkladı.

“CAMİ VE CEM EVİ PROJELERİMİZ VAR”

Yine depremde hasar gören camilerin inşası noktasında da projelerinin olduğunu ifade eden Sami Er, bu kapsamda geçici ibadethaneleri açacaklarını yine 300 civarında camiyi de hayırsever vatandaşların bağışlarıyla inşa edeceklerini söyledi. Cami altlarına veya yanına taziye evi, çok amaçlı toplantı salonları yapacaklarını açıklayan Er, yeni Cem Evi yapımı ve mevcut Cem Evlerinin de düzenlemelerinin yapılacağını söyledi.

Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Sami Er’in projeleri arasında yer alan ‘Konteyner Dönüşüm’ projesi ile kalıcı konutlara yerleşimin tamamlanması sonucunda açığa çıkacak binlerce konteynerin birçok projede değerlendirileceğini söyledi. Konteynerler ile vadiler, kanyonlar ve turistik alanlarda konaklama tesisleri yapılacağını ifade eden Er, gençler için yurt, cafe, gençlik merkezleri gibi birçok projenin hayata geçirileceğini açıkladı.

İnşaat ve yıkıntı atıkları değerlendirme projesi ile inşaat yıkıntılarının yol çalışmasında kullanımı, kaynağında azaltma, yeniden kullanma ve geri kazanım sağlayacaklarını ifade eden Sami Er, tüm altyapının yenileneceğini söyledi. Bu kapsamda asbest borularında yenileneceğini belirten Er, “Şehrin zarar gören yol ve asfalt, kanalizasyon, doğalgaz, enerji hatları, aydınlatma ve telekomünikasyon altyapılarını ilgili kurumlarla birlikte yenileyeceğiz” dedi.

“15 BİN İLAVE KONUT YAPILACAK”

AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sami Er’in önemli projelerinden biri de fazladan konut üretimi olacak. Depremde evleri yıkılan hak sahiplerine yapılan konutların yanı sıra özellikle kiracılar ve dar gelirli gruplar içinde Büyükşehir Belediyesi olarak 15 bin ilave konut üretimi yapılacağını müjdeleyen Sami Er, yine ‘Kentsel Dönüşüm’ projeleri ile yapı stokunu tespit ederek dönüşüm alanlarını öncelik sırasına göre belirleyeceklerini de söyledi.

Gayrimenkul değer haritası çıkaracaklarını açıklayan Er, adil, şeffaf ve uzlaşmaya dayalı dönüşüm ile bütüncül bir bakış açısı, rezerv alanlarının doğru kullanımı, kendi kendini finanse eden, değer esasına dayalı bir model benimseyeceklerinin altını çizdi.

Birinci önceliklerinin depremin yaralarını sarmak olduğunu her fırsatta dile getiren Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sami Er’in, canlı bir mekanizma olan belediyecilik hizmetlerinin de aksatılmadan sürdürüleceğini belirtti.

“7/24 AÇIK ŞEHİR KÜTÜPHANESİ YAPILACAK”

Genç Kart’ın dijital eğitim platformlarında, burs ödemelerinde, gençlik merkezlerinde, sosyal tesislerde, ulaşımda ve gezi rotalarında, bisiklet, scooter kiralamalarında, kütüphaneler ve AVM’lerde anlaşmalı kurumlarda geçerli olacağını söyleyen Er, her zaman gençlerin yanında olacaklarını ifade etti.

Yine Kütüphaneler Şehri Malatya projesi ile Büyükşehir Belediyesi fuar alanına 7/24 açık Şehir Kütüphanesi yapacaklarını belirten Er, ayrıca Çocuk Kütüphaneleri ve Semt Kütüphaneleri de kuracaklarını söyledi.

Meslek edindirme kursları ile istihdam merkezleri kurarak genç ve kadın girişimcileri desteleyeceklerini vurgulayan Er, yine ‘Engelsiz Yaşam Merkezi’ projesiyle bireysel eğitim, fizyoterapi, dil ve konuşma terapisi, aile danışmanlığı, pedagojik danışmanlık ve psikolojik danışmanlıkların verileceğini söyledi.

“KAMPLAR VE KREŞLER DÜZENLENECEK”

Yine engelliler için aileleriyle birlikte şehrin stresinden uzak kamplar düzenleyeceklerini ifade eden Er, herkesin ulaşabileceği kreşler de açacaklarını dile getirdi.

Malatya için yeni bir Öğretmen Evi yapılacağını ifade eden Sami Er, yine sabit semt pazarları inşa edileceğini, bu pazarların otopark ve kurban kesim alanı olarak da hizmet vereceğini söyledi. Projeleri arasında ‘Bilim Merkezi’ açmak olduğunu ifade eden Er, burada Dene-Yap Atölyeleri, Uzay ve Gözlem Evi, Robotik Kodlama Eğitimleri verileceğini söyledi. Yine Gençlik Merkezleri ile de e-spor, kişisel gelişim, bilişim teknolojileri, inovasyon atölyeler, sinema, TV, tiyatro ve akademilerin olacağını ifade etti.

“YENİ YAŞAM MERKEZLERİ KURULACAK”

Yine sosyal belediyecilik alanında hayata geçirecekleri projelerden biri olan Semt Konaklarıyla sosyal etkinlikler, çok amaçlı salonlar, taziye, nişan, düğün ve mahalle toplantılarının yapılabileceği bir yer inşa edeceklerini söyledi.

Yeni Yaşam Merkezleri de kuracaklarını açıklayan Sami Er, buralarda havuz, fitness, spor salonları, akademiler, atölyeler ve seminerler düzenleneceğini dile getirdi. Bir diğer projelerinin de ‘Doğa ve Kültür Yolları Islah Çalışmaları’ olduğunu ifade eden Er, Levent Vadisi, Nemrut Dağı, Girmana Kanyonu, Arslantepe Höyüğü ve Gürpınar Şelalesi yollarında ciddi çalışmalar yapılacağını belirtti.

Şehirlerin tanıtılmasına büyük katkı sağlayan Expo fuarlarından azami faydayı Malatya’ya kazandırmak üzere çalışma yapacaklarını söyleyen Sami Er, “Kültür Yolu, Altın Kayısı Film Festivali, Kayısı Çiçeği Festivali, Lezzet Festivali, Kitap Fuarı ve diğer fuarları şehrimize kazandıracağız” dedi.

Malatya Şehir Tiyatrolarını kuracaklarını belirten Er, daha önce sergilenmemiş arkeolojik eserler için büyük bir Şehir Müzesi kurulacağını da dile getirdi.

“BEYLERDERESİ VİYADÜĞÜ VE YÜKSEK HIZLI TREN PROJESİ”

Kongre ve Kültür Sarayı projesi ile fuar ve kütüphane, toplantı salonları, gösteri ve müzik mekânları oluşturacaklarını ifade eden Sami Er, tarihi ve kültürel eserlerin restorasyonu ile Eski Malatya Surları, Kervansaray, Ulucami, Sivil Mimari Örnekleri, Taşhoran Kilisesinin restorasyonunun yapılacağını söyledi.

Ulaşımda da hazırladıkları birçok projeden bahseden AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sami Er, 53 kilometrelik Kuzey Çevre Yolunun 26 kilometresinin faaliyete geçtiğini 12 kilometresinin ise eylül ayında faaliyete geçeceğini söyledi. Kalan 15 kilometrelik kısmın 2025 yılının sonunda bitirileceğini belirten Er, Güney Çevre Yolu’nda da çalışmaların hızlandırılacağını ifade etti.

Şehrin batı çıkışına yeni bir Beylerderesi Viyadüğü de yapılacağını söyleyen Er, Yüksek Hızlı Tren projesinin de bu yıl yatırım programına alındığını söyledi.

Kuzey Kuşak Yolunun bitmek üzere olduğunu, Güney Kuşak Yolunun ise kamulaştırılmasının tamamlandığını belirten Er, açıldığında şehir trafiğinin yüzde 30 azalacağını ve bağlantı yollarının kısa sürede tamamlanacağını söyledi.

“MOBİL SAĞLIK HİZMETİ VERİLECEK”

Büyükşehir Belediyesi olarak ‘Mobil Sağlık Hizmeti’ projeleri ile anne çocuk sağlığı, sağlık taramaları, erken teşhis hizmetleri ve ağız ve diş sağlığı konusunda hizmet verileceğini ifade eden Er, Malatya’ya yeni içme suyu kaynaklarının da kazandırılacağını söyledi. Şehre kazandırılacak yenilenebilir enerji kaynaklarının artırılarak toprağı ve suyu koruyacaklarını belirten Er, sıfır atık sistemini de yaygınlaştıracaklarını ifade etti. Tıbbi ve tehlikeli atıkları, çöp sızıntı suyunu bertaraf edeceklerini dile getiren Sami Er, “İlçelerimizin katı atık aktarma istasyonu ihtiyacını karşılayacağız” dedi.

Kuluncak ve Kale ilçelerine biyolojik arıtma tesisleri kuracaklarını ifade eden Er, sürdürülebilir çevre için atık yönetimini önemseyeceklerini söyledi.

Göreve geldiklerinde hayata geçirecekleri projelerinden birinin de TAÇ yani ’Tek Adımda Çözüm Merkezi’ olduğunu söyleyen Başkan Adayı Sami Er, “Konteyner kentlerde ve şehrin birçok noktasında TAÇ ofisleri kuracağız. Tamir, tadilat, bakım, onarım, kentsel dönüşüm ve konut inşaatları, sosyal yardımlar, sağlık ve tedavi ihtiyaçları ile ilgili talepler tek elden karşılanacak. Büyükşehir Belediyesi ve Valilik birimleri lojistik merkezinde koordinasyon halinde olacak” ifadelerine yer verdi.

“BEYDAĞI SEYİR TERASI VE TELEFERİK PROJESİ HAYATA GEÇİRİLECEK”

Beydağlarının ağaçlandırılmasının da devam edeceğini dile getiren Sami Er, yine Beydağı Seyir Terası ile teleferik projelerini de hayata geçireceklerini söyledi.

Spor alanlarında birçok projeyi hayata geçireceklerinden bahseden Sami Er, Battalgazi ve Kale ilçelerinde kano, kürek, yelken, su kayağı etkinliklerinin düzenleneceğini söyledi. Aynı zamanda yürüyüş, dağ bisikleti, yamaç paraşütü, binicilik gibi doğa sporlarını da gerçekleştirileceğini belirtti.

Büyükşehir Belediyesi olarak Malatyaspor ve amatör spor kulüplerine destek vereceklerinin de altını çizen Sami Er, yeni parklar ve spor tesisleri yapacaklarını açıkladı. Er, arıtılan atık su ve yağmur suyu ile sulanan yeni semt parkları, tabiat parkları ve çok amaçlı spor alanları yapacaklarını belirtti.

Kaynak: BÜLTEN