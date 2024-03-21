Akaryakıtta tek fiyat dönemi kapıda

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) akaryakıt istasyonlarında farklı isimlerle satılan akaryakıtlarda fiyat farklarını kaldırmak için hazırlanıyor. Verilen bilgilere göre 30 Nisan’da yürürlüğe girmesi planlanan bu değişiklik sonrası benzinliklerde; benzin, motorin (dizel) ve LPG satışı olacak. Bu kapsamda “ultra, power, pro” gibi isimler altında fiyat farkıyla yapılan satışların önüne geçilecek.

Bazı akaryakıt istasyonlarında “ultra, power, pro, ekstra” gibi ibarelerle belirtilen benzin ve dizel yakıtlar fiyat farkı ile satılıyordu. EPDK tarafından yapılan yeni düzenleme ile bu ibarelerle yapılan satışların önüne geçilecek ve benzin, motorin (dizel) ve LPG satışı tek fiyat üzerinden yapılacak. 30 Nisan 2024’te EPDK tarafından sunulan taslağın yürürlüğe girmesi ile tek fiyat üzerinden kullanıcıya sunulacak.

EK PERFORMANS SAĞLADIĞI İLERİ SÜRÜLÜYORDU

Verilen bilgilere göre EPDK hazırladığı taslak ile farklılaştırılmış fiyat farklarının önüne geçmeyi planlıyor. “Ultra, power, pro, ekstra” gibi ibareler ile diğerlerinden daha fazla fiyata satılan akaryakıtların; yakıt tasarrufu sağladığı, motoru temizlediği, araca ek performans ve hız kazandırdığı iddia edilirken, 30 Nisan 2024’te EPDK tarafından sunulan taslağın yürürlüğe girmesi ile tek fiyat üzerinden kullanıcıya satılacak.

Kaynak: Haber Merkezi