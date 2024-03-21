- Ekonomi

Akaryakıtta tek fiyat dönemi kapıda

ABONE OL Google News Sayfamız

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) akaryakıt istasyonlarında farklı isimlerle satılan akaryakıtlarda fiyat farklarını kaldırmak için hazırlanıyor. Verilen bilgilere göre 30 Nisan’da yürürlüğe girmesi planlanan bu değişiklik sonrası benzinliklerde; benzin, motorin (dizel) ve LPG satışı olacak. Bu kapsamda “ultra, power, pro” gibi isimler altında fiyat farkıyla yapılan satışların önüne geçilecek.

Akaryakıtta tek fiyat dönemi kapıda mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) akaryakıt istasyonlarında farklı isimlerle satılan akaryakıtlarda fiyat farklarını kaldırmak için hazırlanıyor. Verilen bilgilere göre 30 Nisan’da yürürlüğe girmesi planlanan bu değişiklik sonrası benzinliklerde; benzin, motorin (dizel) ve LPG satışı olacak. Bu kapsamda “ultra, power, pro” gibi isimler altında fiyat farkıyla yapılan satışların önüne geçilecek.

Bazı akaryakıt istasyonlarında “ultra, power, pro, ekstra” gibi ibarelerle belirtilen benzin ve dizel yakıtlar fiyat farkı ile satılıyordu. EPDK tarafından yapılan yeni düzenleme ile bu ibarelerle yapılan satışların önüne geçilecek ve benzin, motorin (dizel) ve LPG satışı tek fiyat üzerinden yapılacak. 30 Nisan 2024’te EPDK tarafından sunulan taslağın yürürlüğe girmesi ile tek fiyat üzerinden kullanıcıya sunulacak.

EK PERFORMANS SAĞLADIĞI İLERİ SÜRÜLÜYORDU

Verilen bilgilere göre EPDK hazırladığı taslak ile farklılaştırılmış fiyat farklarının önüne geçmeyi planlıyor. “Ultra, power, pro, ekstra” gibi ibareler ile diğerlerinden daha fazla fiyata satılan akaryakıtların; yakıt tasarrufu sağladığı, motoru temizlediği, araca ek performans ve hız kazandırdığı iddia edilirken, 30 Nisan 2024’te EPDK tarafından sunulan taslağın yürürlüğe girmesi ile tek fiyat üzerinden kullanıcıya satılacak.

 

Kaynak: Haber Merkezi

# Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Akaryakıtta tek fiyat, son dakika, pro, ekstra, power, ultra

21 Mar 2024 - 16:37 - Ekonomi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL