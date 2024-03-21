İftarları renklendirecek bir tatlı: Kalburabastı

Adını hamuru bir kalbura ya da kevgire bastırıldığı için alan Kalburabastı tatlısı şerbetli bir tatlıdır. Türk mutfağının özel tatlılarından olan kalburabastı Ramazan ayında da iftarları renklendirecek tatlı tercihi olarak da yapılabilir. Adı birçok insana garip gelse de bu tatlının adını kalbur adı verilen aletten aldığı biliniyor.

Peki, Kalburabastı tatlısı nasıl yapılıyor? Hangi malzemeler kullanılıyor? İşte iftarları renklendirecek bir Kalburabastı tarifi:

KALBURABASTI MALZEMELERİ NELERDİR?

Bu tatlı için şu malzemeler kullanılıyor:

“1 su bardağı su,

1 su bardağı zeytinyağı,

Yarım paket margarin (125 gram),

1 paket kabartma tozu (1 tatlı kaşığı)

1 paket vanilya (1 tatlı kaşığı),

Aldığı kadar un (5 su bardağı),

1 küçük kâse ceviz içi,

Şerbeti İçin:

2,5 su bardağı toz şeker

2,5 su bardağı su

1 çorba kaşığı limon suyu”

KALBURABASTI NASIL YAPILIR

Derin bir tepsiye su, zeytinyağı, margarin, kabartma tozu, vanilya koyulur ve iyice ezilir. Üzerine un ilave edilerek kulak memesi yumuşaklığında bir hamur yapılır. (Hamur yumuşak olmalıdır) Ceviz kadar parçalar alınır. Kalbur veya kevgir yardımı ile hamurun üzerinde 8 cm çapında parçalar açılır. Ortasına ikiye bölünmüş ceviz içi konur. Sarılarak rulo haline getirilir. Yağlanmış fırın tepsisine bir parmak ara ile dizilir. Önceden ısıtılmış fırının orta rafında altı üstü pembeleşinceye kadar pişirilir.

Şeker ölçülü su ile ateşe koyulur. Şeker, eriyinceye kadar karıştırılır. 5 dakika kaynatılır. Limon suyu ilave edilir. Bir iki taşım kaynatılır. Ateşten alınır. Tatlının şerbeti hazırlanmış olur.

Sıcak tatlı hazırlanan şuruba atılır. Şurubu çeken tatlı servis tabağına alınır. Eski zamanlarda bu tatlının üzerine pekmez gezdirilerek de yenildiği elde bulunan bilgiler arasındadır.

Kaynak: Haber Merkezi