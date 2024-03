İYİ Parti’den o olaya kınama geldi

“Ne iktidar partisi ne de onun yandaşı ana muhalefet partisi bu tür olayların önlenmesi için herhangi gibi bir girişimde bulunmuyor. Sürekli kulaklarının üzerine yatıyorlar. Olan masum canlarımıza oluyor” diyen İYİ Parti Malatya İl Başkanı Serdar Yıldız yaşanan olayı kınadıklarını belirtti.

“OLAN MASUM YAVRULARIMIZA OLUYOR”

İYİ Parti Malatya İl Başkanı Serdar Yıldız yaptığı basın açıklamasında, “Malumunuz geçtiğimiz günlerde ilimiz sınırlarındaki bir konteyner kentte yedi yaşındaki bir kız evladımıza cani bir sapık tarafından istismar girişiminde bulunulmuş ve olay kamuoyuna yansıyınca haklı tepkiler ile kınanmıştır. Ancak toplumsal kınamanın dışında herhangi bir devlet aksiyonun alınamaması da bizleri olayın vahameti kadar üzmüştür. Ve bu son olsun dediğimiz her vahim olayı tekrar tekrar yaşamaktan usandık. Ne iktidar partisi ne de onun yandaşı ana muhalefet partisi bu tür olayların önlenmesi için herhangi bir girişimde bulunmuyor. Sürekli kulaklarının üzerine yatıyorlar. Olan masum yavrularımıza oluyor. Şimdi buradan sormak istiyoruz; yavrularımız ne kadar güvende? Bu vahşet son olacak mı? AKP ve CHP toplumun huzurunu ve güvenliğini kendi rant kavgalarının önünde tutabilecek mi? Biliyoruz ki bu umutlarımız nafiledir” dedi.

“AİLELERİMİZİN ÜZERİNDEKİ ENDİŞE VE KORKU BULUTLARI DAĞITILMALIDIR”

Yapılan basın açıklamasında Yıldız, “Bu acı olay sonrası hem sokaklarımızda hem de konteyner kentlerde gerekli tedbirler alınacak mı? Gerek valilik gerekse de merkezi hükümet hangi önleyici faaliyetlerde bulunacak? Bunlar bir an önce kamuoyu ile paylaşılmalı, ailelerimizin üzerindeki endişe ve korku bulutları dağıtılmalıdır. Devletimizin anayasal olarak zorunlu ödevi olan koruma görevi bir takım siyasi menfaatlerin gerisinde tutulmamalıdır. Ne yazık ki yaşanılan olayların sürekli tekrar etmesi ve yürütme erki ile ana muhalefetin umursamaz tavırları gelecek günler hususunda bizleri son derece endişelendirmektedir. Buradan hem iktidara hem de onun yandaşı ana muhalefet partisi üyelerine son seslenişimiz olarak şunları ifade etmek isteriz. Gelin Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde her türlü kavgayı, rant kaygısını geride bırakıp çocuklarımızın güvenliği adına en sert tedbirleri alacak kanunları birlikte en kısa sürede yasalaştıralım. Bizler İYİ Parti neferleri olarak Genel Başkanımız Meral Akşener öncülüğünde her türlü fedakârlığa hazırız. Yeter ki nesillerimiz daha mutlu, daha huzurlu ve daha güvenli bir Türkiye’de yaşayabilsinler” ifadelerine yer verdi.

“BÖYLESİ AKIL ALMAZ AÇIKLAMALAR DEVLET ADABINA YAKIŞMAMAKTADIR”

Valilik tarafından yapılan açıklamaları eleştiren İYİ Parti Malatya İl Başkanı Serdar Yıldız yaptığı basın açıklamasının devamında şu ifadeleri kaydetti:

“Bizler olayın şaşkınlığı ve üzüntüsünü henüz üzerimizden atamamışken Malatya Valiliğimizin cani sapığın tutuklanmasının ardından yaptığı yazılı açıklama ise özrü kabahatinden büyük bir gaflete sebep olmuştur. Yapılan açıklamada yaşanılan olayı basite indirgeyerek yavrumuzun sağlık durumunun normal olduğuna değinilmesini şaşkınlıkla karşılamaktayız. Yetişkin birinin bile böylesi bir saldırıya maruz kaldığında hem bedeni hem de ruhi sağlığının normal kalacağını iddia etmek zorken 7 yaşında bir evladımızın saldırı sonrasında sağlıklı olduğunu iddia etmekle amaçlananın ne olduğunu da anlayabilmiş değiliz. Olayın hukuki sürecini etkileyecek böylesi akıl almaz açıklamalar devlet adabına yakışmamaktadır. Olayın faali sapık şahıs hakkında bazı basın yayın organlarında 12 yıl hapis cezası hükmü olduğu belirtilirken valilik açıklamasında sadece 4 ayrı suçtan yargılanıyor diye bahsedilmesi de ayrıca bir gafleti barındırmaktadır. Malatya Valiliği neredeyse cani sapığın aklanmasına sebep olacak bu açıklamaları derhal bir tensip metni ile düzeltmelidir. Bizler hem evladımızı hem de ailesinin yaşadığı travma ve acılara hem hal olmaya çalışırken anayasal zorunluluk arz eden görevini yerinde getirmekte zorlanan Malatya Valiliği’nin bu tutumunu ise aziz milletimizin ferasetine bırakıyoruz.

Değerli hemşerilerimize sözümüz olsun ki Genel Başkanımız Meral Akşener öncülüğünde her geçen gün büyüyen İYİ Parti ailesi olarak her daim çocuklarımızın, gençlerimizin, kadınlarımızın, yaşlılarımızın ve engelli bireylerimizin temel hak ve özgürlüklerini öncelemeye koruyucu tedbirler alarak geleceğin güneşli günlerine giden o kutlu yolda hep birlikte daha güvenli ve sağlıklı bir Türkiye oluşturmaya söz veriyoruz.”