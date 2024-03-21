Gürsoy, burada yaşayan vatandaşların ortak çamaşırhane, ortak lavabo ve ortak banyo kullanmak zorunda kaldıklarını belirterek, konteynerlerin küçük olmasına rağmen 5-10 kişi bir arada kalabalık bir şekilde yaşamak zorunda olduklarını ifade etti. Ortak banyoların olduğu yerde kapı yerine bez takılmış ve kadınlar bu şartlarda duş almak zorunda kalıyorlar. Ayrıca, altyapı eksikliğinin neden olduğu sorunları da dile getirdi.

“BURADA GÖRDÜKLERİMİZ İNSANIN VİCDANINI SIZLATIYOR”

Hükümet yetkililerinin konteyner kentlerde sorun olmadığını iddia etmelerini eleştiren Gürsoy, bu koşullarda yaşamanın zorluğunu vurguladı. Gürsoy, “Burada yaşayanlar da sizin vatandaşlarınız neden bu zor şartlar altında yaşamalarına mecbur bıraktınız? Çocuklar burada zor durumda. Burada gördüklerimiz insanın vicdanını sızlatıyor” dedi.

İnsanların sadece seçim dönemlerinde hatırlanmaması gerektiğini ve sürekli desteklenmeleri gerektiğini belirtti.

“HER İNSANIMIZA ADİL EŞİT HİZMET GÖTÜRECEĞİZ”

Gürsoy, seçildikleri takdirde yaşanılabilir bir ortam sağlamak için çalışacaklarını ve kiracılar için sosyal konut projelerinin olduğunu söyledi. “Kira öder gibi sizleri ev sahibi yapacağız” diyen Gürsoy, “Bunun için projelerimiz de ekibimiz de hazır. Sizler bize yetki verdiğiniz takdirde ilk işimiz sizlere daha yaşanılabilir bir mekân sağlamak olacaktır. Bizler sizlere hizmet etmek için geliyoruz. Bize oy versin ya da vermesin her insanımıza adil, eşit hizmet götüreceğiz” şeklinde konuştu.

Son olarak, Gürsoy Rönesans Konteyner Kent’teki vatandaşların unutulduğunu ve kaderlerine terk edildiğini dile getirdi.

Kaynak: BÜLTEN