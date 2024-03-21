Malatya’da 520 esnafa daha KOSGEB ödemesi yapılacak

Malatya Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (MESOB) Başkanı Şevket Keskin, deprem sonrası KOSGEB’e başvuruda bulunan, ancak kaynak sıkıntısı nedeniyle bekleyen esnaflardan 520’sine daha ödeme yapılacağını bildirdi.

KOSGEB’e başvuruda bulunan 520 vatandaşa daha ödemelerinin gerçekleştirileceğini bildiren Malatya Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (MESOB) Başkanı Şevket Keskin, kaynak aktarımının yapılması halinde sırada bekleyen vatandaşların da ödemelerinin yapılacağını söyledi.

“KAYNAK AKTARIMI YAPILDIĞI TAKDİRDE ÖDEMELER DEVAM EDECEK”

MESOB Başkanı Keskin sırada bekleyen 520 vatandaşa daha ödemelerin yapılacağını belirterek şu ifadelere yer verdi:

“KOSGEB tarafından 6 Şubat depremlerinden sonra etkilenen 11 ile yönelik olarak başlattığı ‘Deprem Sonrası Mikro, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Canlanması Projesi’ kapsamında esnafımız başvuruda bulunmuştu. 2 yıl ödemesiz kredi desteği için başvurular 29 Aralık 2023 tarihinde sona ermişti. KSOGEB kredi ödemeleri kaynak sıkıntısından dolayı belli aralıklarla sürdürülüyor. Malatya’da KOSGEB’e başvuruda bulunan ve sırada bekleyen 520 esnafımıza daha ödeme gerçekleştirilecek. 520 esnafımız için yaklaşık 200 milyon TL tutarında bir kaynak kullanılacak. Sırada bekleyen diğer esnaflarımıza kaynak aktarımı yapıldığı takdirde ödemeler devam edecek. Bu konuda girişimlerimiz ve çalışmalarımız devam ediyor. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere emeği ve katkısı geçen herkese teşekkür ediyoruz.”

Kaynak: BÜLTEN