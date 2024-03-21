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“5 yıl daha kaybetmeye Malatya'nın tahammülü yok”

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Yeniden Refah Partisi Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Bilal Yıldırım, Yeşilyurt Belediye Başkan Adayı Murat Aslan ve Battalgazi Belediye Başkan Adayı Ayettulah Geçen, Yeniden Refah Partisi Kadın Kolları ve Malatya Kadın STK platformu ile birlikte organize ettiği iftar programında platform üyesi dernek başkan ve yönetimleri ile bir araya geldi.

“5 yıl daha kaybetmeye Malatya'nın tahammülü yok” mask
“5 yıl daha kaybetmeye Malatya'nın tahammülü yok”
“5 yıl daha kaybetmeye Malatya'nın tahammülü yok”
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Yeniden Refah Partisi Yeşilyurt Belediye Başkan Adayı Murat Aslan, 31 Mart Yerel Seçimlerinin önemini vurgulayarak, “1 Nisan sabahı daha umutlu yarınlara adım atmak için siz kadınlarımıza, ablalarımıza ve kardeşlerimize çok iş düşüyor. 5 yıl daha kaybetmeye Malatya'nın tahammülü yok” dedi.

“5 yıl daha kaybetmeye Malatya'nın tahammülü yok”

BU AİLEYİ AYAKTA TUTACAK SİZ KADINLARSINIZ

Toplantıda kadınlara seslenen Yeniden Refah Partisi Yeşilyurt Belediye Başkan Adayı Murat Aslan, “Biliyorsunuz hepimizin bildiği güzel bir söz vardır. Yuvayı dişi kuş yapar diye. Evet kadının, annenin elinin değmediği hiç bir yuva sağlam olmaz. Aile her zaman kadının etrafında eşin ve annenin etrafında inşa edilir. Bizde buradaki 3 Belediye Başkan Adayı olarak size söz veriyoruz Yeşilyurt'u, Battalgazi'yi ve Malatya'yı inşa ederken sizlerle birlikte sizlerin talep ve istekleri doğrultusunda hareket ederek inşa edeceğiz. Çünkü Biz Malatya olarak çok büyük bir aileyiz. Bu aileyi ayakta tutacak siz kadınlarsınız” şeklinde konuştu.

“5 yıl daha kaybetmeye Malatya'nın tahammülü yok”

“BİRÇOK PROJEMİZ VAR”

Murat Aslan, “Şehir için yapacağımız ve hazırladığımız projelerde kadınların sosyal ve ekonomik hayata entegre olması açısından birçok projemiz var. Kadınlara yönelik içerisinde sosyal, kültürel faaliyetlerin olacağı, ailelerine maddi destek amaçlı el ürünlerinin satışını yapabilecekleri, özellikle çocukları ve kadınların hep birlikte vakit geçirebilecekleri tesisler yapacağız. Daha önce de söylediğim gibi yolun altı ve üstü olmak üzere geniş alana kuracağımız Yeşilyurt Acil Afet Destek Merkezi (YADER) adını verdiğimiz projenin içerisinde kadınlarımız ve çocuklarımız için düşündüğümüz bu sosyal donatılar da yer alacak” dedi.

“5 yıl daha kaybetmeye Malatya'nın tahammülü yok”

“HEP BİRLİKTE MALATYA'YI İNŞA EDELİM”

Katılımcılara teşekkür eden Murat Aslan şu ifadeleri kaydetti:

“Yeşilyurt Belediye Başkan Adayı Murat Aslan, Bugün bu organizasyonu düzenleyen Kadın Kolları Başkanım ve Yönetimine, buraya katılan Malatya Kadın Platformu üyelerine ve her bir ablamıza çok teşekkür ediyorum. Bu şehrin ayağa kalkması için sizlere büyük iş düşüyor. Yaklaşık 20 yıldır bu seçim öncesi Malatya’da hiçbir belediyeyi kendileri yönetmemiş gibi, her seçim sonrası olduğu gibi söz verip, kazandıktan sonra arkasına bile bakmayanlara ders vermek için 31 Mart günü son şans. Bir daha ah keşke dememek için, bir daha pişman olmamak için bu şehrin geleceği ve yarınları için burada bulunan Bilal Başkanıma, Ayettullah Başkanıma ve bu kardeşinize yetki verin, oylarınızı verin hep birlikte Malatya'yı inşa edelim.”
 

Kaynak: BÜLTEN

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21 Mar 2024 - 14:24 Malatya- Siyaset

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