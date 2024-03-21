Gezer: Bıçağın kemiğe dayandığı bir dönemdeyiz

Malatya Büyükşehir Belediyesi Bağımsız Başkan Adayı Prof. Dr. İbrahim Gezer, seçim gezileri kapsamında Darende ilçesinde temaslarda bulundu, esnafları ziyaret ederek yeni bir Malatya için destek istedi.

“BÖLGESİNİN EN GÜZEL İLÇELERİNDEN BİRİ YAPACAĞIZ”

İlçede Pazar yerini de dolaşan Gezer’e Darendeliler büyük ilgi gösterdi. Esnaf ziyareti sonrası açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Gezer, Darende’nin her zaman huzur ve barış ikliminin ön planda olduğu bir ilçe olduğunu söyleyerek şu ifadelere yer verdi:

“Bugün bir turizm, kültür, tarım ve hayvancılık kenti olan Darende ilçesinde esnaflarımızı gezdik. İlçedeki diğer siyasi partilerin seçim ofislerini ziyaret ettik. Darendeli hemşerilerimizin sorunlarını müzakere ettik. Darende her zaman potansiyeli en yüksek ilçelerden biri oldu ama son yıllarda bu potansiyeli ortaya çıkaramıyor. Son yıllarda özellikle sermaye ve nüfus kaybının yaşandığı bir ilçe oldu. Ciddi işsizlik, hayat pahalılığı ile karşı karşıya kaldı. Son yıllarda nüfus kaybediyor. Bıçağın kemiğe dayandığı bir dönemdeyiz, ekonomik şartlar açısından. Emekliler ve asgari ücretle çalışan vatandaşlarımız bu süreçte büyük zorluklar yaşamakta. Bizler Malatya’yı uzun yıllar çalışan biri olarak, Darende ilçesini yakından bilen ve gelecek stratejisini çalışan biri olarak yol haritamızı çıkardık. Bugün de ziyaretlerimizde bu projelerimizi konuştuk istişare ettik. 31 Mart akşamı yetki aldığımızda hızlıca Darende’nin otogar, konut, içme suyu, kent içi düzenleme, kapalı sulama sitemi gibi birçok sorununu çözeceğiz. Bu sorunları çözdüğümüzde sermaye ve nüfus kaybı da son bulacaktır. Darende’yi 5 yılda bölgesinin en güzel ilçelerinden biri yapacağız. Sözümüz söz.”

Kaynak: BÜLTEN