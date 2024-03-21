Çamaşır makinesinin temizliği nasıl yapılmalı?

Çamaşır makinesinin içini temizlemek için daha güvenli ve etkili yöntemler mevcut. Diş macunu ve limon gibi maddeler, çamaşır makinesini temizlemeye yardımcı olabilir. Aşağıdaki adımları izleyerek çamaşır makinesini doğru şekilde temizleyebilirsiniz…
BEYAZ SİRKE İLE TEMİZLİK
Bir bardak beyaz sirkeyi çamaşır makinesinin deterjan haznesine veya doğrudan tambur içine dökün. Ardından, boş bir yüksek sıcaklıkta (en az 60 derece) bir yıkama programı çalıştırın. Sirke, kireç birikintilerini ve makinedeki kötü kokuları gidermeye yardımcı olur.
BORAKS VEYA BİKARBONAT KULLANIMI
Bir fincan boraks veya bikarbonatı deterjan haznesine veya tambur içine ekleyin. Daha sonra, yüksek sıcaklıkta bir yıkama programı çalıştırın. Bu maddeler, kireç birikintilerini ve kötü kokuları gidermede etkili olabilir.
TAMBUR VE CONTALARIN TEMİZLİĞİ
Makinenin tamburu ve conta kısmını dışarı çıkarılabilir ve nemli bir bezle temizlenebilir. Kiri ve deterjan artıklarını temizlemek için biraz sirke kullanabilirsiniz.
DÜZENLİ TEMİZLİK
Çamaşır makinesini düzenli olarak temizlemek için ayda bir veya iki kez boş bir yüksek sıcaklıkta yıkama programı çalıştırın. Bu, makinedeki kötü kokuların ve kireç birikintilerinin önlenmesine yardımcı olur.
Bu yöntemler, çamaşır makinesinin temizliğini sağlamak için daha güvenli ve etkili bir yaklaşım sunar. Diş macunu ve limon gibi maddelerde çamaşır makinasının daha temiz olmasını sağlar.
Kaynak: Haber Merkezi
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.