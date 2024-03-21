“Vatandaşlarımızı kalıcı konutlarına kavuşturacağız”

31 Mart Yerel Seçimlerine sayılı günler kala çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdüren AK Parti Yeşilyurt Belediye Başkan Adayı İlhan Geçit’in son durağı Rönesans Konteyner Kent oldu. Burada depremzede vatandaşları tek tek ziyaret eden Geçit, vatandaşların taleplerini yerinde dinledi.

Bazı vatandaşların sorunlarını ilgili merciler üzerinden çözümünü sağlayan Geçit, bu olumsuz sürecin geçici olduğunun hatırlatarak, vatandaşların kalıcı konutlarına en kısa süre içerisinde yerleştireceklerini belirtti.

“VATANDAŞIMIZ HÜKÜMETİNE DEVLETİNE GÜVENİYOR”

Rönesans Konteyner kentte de depremzedelerin yakın ilgisi ile karşılaşan AK Parti Yeşilyurt Belediye Başkan Adayı İlhan Geçit, şunları kaydetti:

“31 Mart Yerel Seçimleri kapsamında Rönesans 1’inci Konteyner Kent’i ziyaret ettik. Onlarlar sohbet ettik, varsa taleplerini dinledik. Burada yaşayan vatandaşlarımızın sorunlarıyla özel olarak ilgileniyoruz. Onların da bize karşı çok sıcak ilgilerini görüyoruz. Halkımızın dualarını istiyoruz. Vatandaşlarımızın bir kısmı mutluydu, çünkü İkizce’de konutları çıkmış. Bir kısım vatandaşlar da kiracı olduklarını ve hak sahiplikleri olmadıklarını ifade etti. Onlar için de Sami Er Başkanımızın proje tanıtım toplantılarında söylediği gibi 15 bin sosyal konut yapacağız. İnşallah kiracı olan vatandaşlarımızı da mağdur etmeyeceğiz. Vatandaşımız hükümetine devletine güveniyor, bu bizi sevindirdi. Bizler de inşallah vatandaşımızın bu güvenine layık olacağız.”

Kaynak: BÜLTEN