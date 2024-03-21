Adana’da 4 Mersin’de 3 ilçe etkilenecek

Elektrik sağlayıcıları tarafından Adana ve Mersin’de işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi. Adana ve Mersin’de yaşanacak elektrik kesintisi listesi! Detaylar haberimizde…
Toroslar EDAŞ Mersin’in ve Adana’nın bazı ilçe, mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre Adana’da:
“Yarın 10.00-17.00 saatleri arasında Ceyhan ilçesine bağlı 41150, 41152, 41155, 41206, 41211, 41212, Arif Hikmet Aydın, Genç Osman, Genç Osman (Leventoğlu), Maraşal Fevzi Çakmak, Orhan Gazi bölgelerine,
Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Saimbeyli ilçesine bağlı Venk bölgelerine,
Yarın 09.30-17.30 saatleri arasında Seyhan ilçesine bağlı Atatürk, Cumhuriyet, 12216, 12254, 12256, 12258, 12260, 12266, 12463, 75504, 75506, 75496, 75508, Aliya İzzet Begoviç, Öğretmenler bölgelerine,
Yarın 09.00-12.30 saatleri arasında Seyhan ilçesine bağlı Sınır, 75086, 75078, 75080, 75084, 75082, 75046 bölgelerine,
Yarın 09.00-13.00 saatleri arasında Yüreğir ilçesine bağlı Ekizceyolu, 5958, 47_1, 2236, 2237, 2239, 2240, 2300, 2328, 2329, Afetevleri, Ege Bağatur, Fatih, M.Selahattin Çolak, Şehit Polis Serdar Kazar, Yaşar Doğu bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.
Toroslar EDAŞ Mersin’in ve Adana’nın bazı ilçe, mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre Mersin’de:
“Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Aydıncık ilçesine bağlı D.S.İ, Kapız, S.Çakmakoğlu, Karagöz, Kumluk, Cumhuriyet/2, Göktaş, Cumhuriyet bölgelerine,
Yarın 09.00-17-00 saatleri arasında Mezitli ilçesine bağlı Cemilli, Çevlik, Pelitkoyağı, Çadır Kent, Takanlı Merkez Sokak, Kızıl Seki, Kilise Deresi, Çadır, Tol Merkez Sokak bölgelerine,
Yarın 10.15-17.45 saatleri arasında Silifke ilçesine bağlı Yokuşbaşı Kümesi, Aktanlı, Balandız, Merkez_7, Gölbeleni, Kavak, Bahçebaşı, Çadırlı, Çamlıca, Taşpınar, Say, Merkez-1, Kızılalan, Bağarası, Alatopak, Merkez-2, D.Dere, Kayabaşı/1, Kayabaşı/6, Kayabaşı/3, Kayabaşı/2, Kayabaşı_1, Yokuşbaşı, Ericek, Nergizli, Kırtıl, Kocapınar, Pelitpınarı bölgelerine,
Yarın 10.15-17.45 saatleri arasında Silifke ilçesine bağlı 2770, 2751, 2743, 2772, 2762, 2776, 20., 2749, Ali Kaya Mutlu, 2753, 27105 bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.