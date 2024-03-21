21 Mar 2024 - 13:53 - Gündem

Adana’da 4 Mersin’de 3 ilçe etkilenecek

Elektrik sağlayıcıları tarafından Adana ve Mersin’de işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi. Adana ve Mersin’de yaşanacak elektrik kesintisi listesi! Detaylar haberimizde…