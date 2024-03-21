Arıcılardan kayısı üreticilerine çağrı

Çiçek açan kayısı ağaçlarına ilaç atılırken, arıcılar ilaç atma sezonundan oldukça endişeliler. Kayısı üreticilerinin her yıl dere, göl kenarlarında ilaç kutularını bıraktıklarını dile getiren arıcılar, bundan dolayı arı ölümlerinin yaşandığını dile getirdiler. Bu dönem ilaç atılırken daha dikkatli olunmasını isteyen arıcılar BUSABAH Medya’ya konuşarak önemli açıklamalarda bulundular.

Her yıl aynı sorunu yaşadıklarını ifade eden bal üreticisi Mehmet Topgül, bu konuda yetkililerin devreye girmesini istediler.

“ZEHİRLE MÜCADELE EDİYORUZ”

Kimseye seslerini duyuramadıklarını ifade eden Topgül,

“Kayısı üreticileri her yıl ağaçlarına ilaç atmak için dere veya göl kenarlarına geliyorlar. Depolarını doldurup, ilacı karıştırıyorlar. İlaç kutularını, ilaç kalıntılarını depolarına su doldurdukları yere bırakıp gidiyorlar. Bazen suyun aktığı borularda bile zehir oluyor. Arılar şu anda doğa da ve su içmek için su, dere, göl kenarlarına gidiyorlar. Bu nedenle de ölüyorlar. Her yıl böyle problemle karşı karıya kalıyoruz. İklim farkı, varroa derken her yıl su kenarlarına bırakılan zehirle de mücadele ediyoruz. Kimseye sesimizi duyuramadık”

diye konuştu.

“ARILAR İLAÇ ATIKLARININ ÜZERİNE KONUYOR”

Kayısı üreticilerinin akşam saatlerinde ilaç atmasını isteyen Faruk Köseoğlu isimli bal üreticisi ise,

“Kayısı üreticileri su kenarlarına ilaç hazırladıktan sonra atıkları bırakıyorlar. Arılar da doğal olarak su ihtiyaçlarını karşılamak için oralara gidiyor, bu atıkların üzerine konuyor. Her yıl böyle arı ölümleri yaşıyoruz. Defalarca bu sorun dile getirilmesine rağmen hala bir sonuç alınmadı. Biz sadece arılarımızın ölmesini istemiyoruz. Çok zor değil ilaç depolarını doldurduktan ve ilaç hazırladıktan sonra zehirli su göl kenarlarına dökülmesin, ilaç atığı ve kutalar bırakılmasın. İlaç kutularını bir poşete koyup, yanlarında götürebilirler. Ayrıca kayısı üreticilerinin akşam saatlerinde ilaçlarını atmalarını istiyoruz. Sabah ve öğle saatlerinde arılar kayısı çiçeklerinden polen topluyorlar. Akşam saatlerinde arı olmaz. Bu nedenle biz kayısı üreticilerimizden fedakârlık bekliyoruz. Kazan kazan yapalım. Hem onlar kazansın hem de biz üretimimize devam edelim”

söyleminde bulundu.

Malatya Arı Yetiştiriciler ve Üreticiler Birliği Başkanı Ali Çolak ise, bu dönem arıların kayısı çiçeğinden yeteri kadar faydalandıklarını söyledi.

“BİZİM KORKU DOLU ANLARIMIZ BAŞLADI”

Arıların meyve oluşumuna çok faydası olduğuna dikkat çeken Çolak,

“Bu sezon hava yağışlı geçmedi. Arılar bunu fırsat bilerek kayısı çiçeklerinden çok iyi faydalandılar. Ancak her yıl olduğu gibi bu sezon da bizim korku dolu anlarımız başladı. Bu sezon kayısı çiçeklerine, kayısı ağaçlarına ilaç atma sezonu. Biz kayısı üreticisi arkadaşlarımızdan göl, çay kenarlarına ilaç atıklarını, ilaç kutularını bırakmalarını istemiyoruz. O atıkları ve kutuları imha etsinler. Arılar su, göl ve çay kenarlarına su içmeye giderken o atıkların, kutuların üzerine konuyor ve zehirlenerek ölüyor. Arıların kayısı ağaçlarına çok faydası, kayısı oluşumuna çok emekleri var. Arılar çiçekleri döllüyor ve arılar sayesinde meyve oluşumu oluyor. Biz kayısı üreticilerimize bu hizmeti verirken, onların da bizleri düşünmesini ve ilaç kutularını, ilaç atıklarını dere kenarlarına bırakmamalarını, su ve göl kenarlarını kirletmemelerini istiyoruz”

şeklinde konuştu.

“ÇOK İYİ ÇİÇEK VAR BU YIL”

“Bizim bu tür beyanlarımızın çok faydası oluyor” diyen Çolak, şunları kaydetti:

Sesimizi bir kişiye de duyursan bizim için çok iyi. Sesimizi herkese duyuramıyoruz. Her yıl 5 kişiye sesimizi duyursak bizim için kar. İnsanlarımız şu anda eğitimliler, bilinçliler. Her şeyi biliyorlar, bizim de işimizin kıymetini anlıyorlar. En azından unutabilirler ve biz de unutmamalarını, artık bunu alışkanlık haline getirmelerini arzuluyoruz. Biz şu anda yaylalara çıkmadık, daha 2 ayımız var. Şimdi kayısı çiçeklerinin yoğun olduğu bölgelerdeyiz. Çok iyi çiçek var bu yıl. Bu da Malatya ve bizim için çok önemli ve büyük bir şans. Arılarımız kayısı çiçeklerinin tozlaşmasını sağlıyor. Bu 15-20 gün içerisinde arılarımız kayısı çiçeklerini dolaşıp, hem tozlaşmayı sağlayacak hem de nektar ve polenleri kovanlara taşıyacaklar. Bu nedenle de kayısı üreticilerimize şunu söylüyorum: Bu sezon bir birimizi anlayalım ve birbirimize destek olalım.”