Yıldırım: Hani Belediye iktidar partisinin elinde olunca hizmet geliyordu?

Yeniden Refah Partisi Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Bilal Yıldırım, “İkinci kurada Kahramanmaraş’ta 8 bin 303 tane, muhalefetin elinde olan Hatay’da 3 bin 614 tane, Adıyaman’da 5 bin 418 tane, Gaziantep’te 4 bin 12 tane anahtar dağıtıldı. Malatya’da ise bin 700 anahtar dağıtıldı. Hani belediye iktidar partisinin elinde olunca hizmet geliyordu? Niye Hatay’da 3 bin 614 anahtar dağıtıldı da, Malatya’da bin 700 tane dağıtıldı. İnsanları aldatmayın, deyin ki, ‘Biz beceriksiziz, biz yapamıyoruz, biz gideceğiz” dedi.

“AÇILIŞIMIZA DAVET EDİYORUZ”

Bilal Yıldırım, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan’ın 22 Mart Cuma günü Malatya’ya geleceğini belirterek, “Genel Başkanımız Sayın Dr. Fatih Erbakan, 22 Mart Cuma günü Malatya’mıza teşrif ederek, Malatyalılarla bir araya gelecek. Tüm hemşehrilerimizi saat 20.00’da Eskimalatya Meydandaki Seçim Koordinasyon Merkezimizin açılışımıza davet ediyoruz” ifadelerine yer verdi.

“MALATYA’DA DEĞİŞİM GERÇEKLEŞECEK”

Yeniden Refah Partisi Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Bilal Yıldırım, Karakavak Mahallesinde düzenlenen mahalle toplantısında vatandaşlarla bir araya geldi. Toplantıda konuşan Bilal Yıldırım şu ifadeleri kaydetti:

“Genel seçimlerde Malatya’da 42 bin oy aldık. Milletvekilliğini az bir oyla kaçırdık. Ama sahadan hiç ayrılmadık. Seçim günü yaklaştıkça, belediyelerini kaybedeceklerini gören ama sürekli birbirleri ile kavga etmekten Malatya’ya hizmet getiremeyen eski milletvekilleri, eski belediye başkanları ve aday adayları hep birlikte sahaya indiler. AK Partililer ne yaparsa yapsın, Malatyalılar kararını verdi, Malatya’da değişim gerçekleşecek. Eski milletvekilleri İlçelere giderek şunu söylüyorlar, ‘Hizmetin gelmesi için iktidar ile yerel yönetim aynı partide olmalı.’ Yalan söylüyorlar ve sizi kandırıyorlar. Malatya’da ikinci deprem konutları dağıtıldı. ‘Malatya Büyükşehir ve merkez ilçeler kimin elinde?’ AK Parti’nin elinde. İkinci kurada Kahramanmaraş’ta 8 bin 303 tane, muhalefetin elinde olan Hatay’da 3 bin 614 tane, Adıyaman’da 5 bin 418 tane, Gaziantep’te 4 bin 12 tane anahtar dağıtıldı. Malatya’da ise bin 700 anahtar dağıtıldı. Hani Belediye iktidar partisinin elinde olunca hizmet geliyordu? Niye Hatay’da 3 bin 614 anahtar dağıtıldı da, Malatya’da bin 700 tane dağıtıldı. İnsanları aldatmayın, deyin ki, ‘Biz beceriksiziz, biz yapamıyoruz, biz gideceğiz.’”

“BUNLARIN DERDİ RANT”

Bilal Yıldırım, “Malatyalılar 20 yıldır aynı yüzleri görmek istemiyor. Bunların derdi Malatya değil, bunların derdi rant. Ama biz Yeniden Refah Partisi olarak bu oyunu bozacağız. Ben genel seçimde kapı kapı dolaşıp Sayın Cumhurbaşkanımız için oy istedim. Bizim Sayın Cumhurbaşkanımız ile bir sorunumuz yoktur, bu seçimde Malatya’ya ihanet eden yerel yöneticilere bir ders vereceğiz.” dedi.

Kaynak: BÜLTEN