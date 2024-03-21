21 Mar 2024 - 12:42 - Gündem

Malatya ve Doğu Anadolu’da iftar saatleri

Bu yıl Ramazan ayında oruç 30 gün sürecek. İlk iftar 11 Mart 2024 Pazartesi günü gerçekleşecek ve son iftar ise 9 Nisan 2024 Salı günü yapılacak. Peki, Doğu Anadolu Bölgesinde oruç hangi saatlerde açılacak? İşte Doğu Anadolu’daki şehirlerde bugünkü iftar saatleri: