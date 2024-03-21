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Urfa’da Akçakale Ceylanpınar Eyyübiye Harran Karaköprü Siverek ve Suruç etkilenecek

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Elektrik sağlayıcıları tarafından Şanlıurfa’da işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi. İşte Şanlıurfa’da yaşanacak elektrik kesintisi listesi! Detaylar haberimizde…

Urfa’da Akçakale Ceylanpınar Eyyübiye Harran Karaköprü Siverek ve Suruç etkilenecek mask
Urfa’da Akçakale Ceylanpınar Eyyübiye Harran Karaköprü Siverek ve Suruç etkilenecek
Urfa’da Akçakale Ceylanpınar Eyyübiye Harran Karaköprü Siverek ve Suruç etkilenecek
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DEDAŞ Şanlıurfa’nın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre Şanlıurfa’da:

Urfa’da Akçakale Ceylanpınar Eyyübiye Harran Karaköprü Siverek ve Suruç etkilenecek

“Yarın 09.00-13.00 saatleri arasında Akçakale ilçesine bağlı Pekmezli bölgelerine,

Yarın 09.00-16.30 saatleri arasında Ceylanpınar ilçesine bağlı Sufra, Gellegöç, Büyükçaylı, Yenişehir, Tekinler bölgelerine,

Urfa’da Akçakale Ceylanpınar Eyyübiye Harran Karaköprü Siverek ve Suruç etkilenecek

Yarın 08.30-15.00 saatleri arasında Eyyübiye ilçesine bağlı Yukarıçinpolat, Uğraklı, Koruklu, Mermer, Dibek, Taşkınlar, Baykuş, Karatepe, Eke, Geçittepe, Akkeçi, Duruca, Yusuf, Hacılar, Yamaçaltı, Keçikıran, Karaman, Mutlukaya, Yediyol, Yeşildere, Ovabeyli, Uğurlu, Tarlabaşı, Yukarıçaykuyu, Sultantepe, Ozanlar, Güneş, Açmalı, Gelincik, Küçükhan, Çamurlu, Altın, Zeynepköy, Beyazyaprak, Başgök, Yakacık, Akkuş, Küçükminare, Parapara, İpekyol, Ahmet Yesevi, Bağlarbaşı, Devteyşti, Yavuz Selim, Süleymaniye bölgelerine,

Urfa’da Akçakale Ceylanpınar Eyyübiye Harran Karaköprü Siverek ve Suruç etkilenecek

Yarın 09.00-15.00 saatleri arasında Haliliye ilçesine bağlı Küçüksenemağara, Dikme bölgelerine,

Yarın 09.30-16.00 saatleri arasında Harran ilçesine bağlı Şeyh Hayati Harrani, Hz. Yakup, Süleyman Demirel, Bükdere, Üzerlik, Özlü, Küçükdüzlük, Olgunlar, Büyükdüzlük, Banarlı, Alacalı, Kırmıtlı, Kabataş, Çağbaşı, Tekneli, Yardımlı, Şükürali, Yolgider, Bellitaş, Ağcıl, Tantana, Büyüktürbe, Arın bölgelerine,

Urfa’da Akçakale Ceylanpınar Eyyübiye Harran Karaköprü Siverek ve Suruç etkilenecek

Yarın 13.00-15.00 saatleri arasında Hilvan ilçesine bağlı Çimdeli, Karacurun, Çakmak, Kavalık, Söğütlü, Kırbaşı, Hayrat, Ovacık, Aydınlı, Güluşağı, Hoşin, Gelenek, Orgız, Çat, Yeşerdi, Aşağıkülünçe, Oymaağaç, Aşağıekece, Gülaldı, Yakınyurt, Üçüzler, Kovancı, Malören, Yedikuyu, Apaydın, Gölgen, Karacurun, Bağlar, Yeni, Yuvacalı, Üçüzler bölgelerine,

Urfa’da Akçakale Ceylanpınar Eyyübiye Harran Karaköprü Siverek ve Suruç etkilenecek

Yarın 08.30-15.00 saatleri arasında Karaköprü ilçesine bağlı Şeker, Bezirci, Akçahisar, Çakmak, Büyükördek, Gelibolu, Büyükçömlekçi, Aşağıçiftlik, Küçük Akziyaret, Yarımtepe, Buğdayhüyük, Horzum, Yaylacık, Akpınar, Karaca, Tatarhüyük bölgelerine,

Urfa’da Akçakale Ceylanpınar Eyyübiye Harran Karaköprü Siverek ve Suruç etkilenecek

Yarın 09.00-16.30 saatleri arasında Siverek ilçesine bağlı Savucak, Yenişehir, Yenişehir, Gaziköy, Karabahçe, Karkaşı, Aşağıkarabahçe, Böğürtlen, Eğriçay, Çevirme, Küptepe, Savucak, İleri, Doğukent, Eskihan, Karacadağ, Avurtepe, Kavaklıdere, Çağa, Kulaksız, Göğerçin, Söylemez, Gürakar, Kamışlı, Güzelpınar, Aşlıca, Güllice, Gedik, Bardakçı, Taşhan, Keçikıran, Sumaklı, Örgülü, Fırın, Gerçek, Güney Karabahçe, Baki, Sislice, Büyükgöl, Küçükgöl, Beydeş, Bahçe, Aşağıyalankoz, Hasırlı, Kalınağaç, Bağcı, Hamamören, Peynirci, Büyükyakıtlı, Sarıkaya, Bürüncek, Narlıkaya, Üstüntaş, Ertem, Büyüktepe, Kesmekaya, Dicle, Taşıkara, Divan, Bozlak, Ergen, Kuşlugöl, Mezra, Kayalı, Altaylı, Kapıkaya, Bayırözü, Bağlar, Bahçelievler, Güvercin, Onar, Dağbaşı bölgelerine,

Urfa’da Akçakale Ceylanpınar Eyyübiye Harran Karaköprü Siverek ve Suruç etkilenecek

Yarın 09.00-16.00 saatleri arasında Suruç ilçesine bağlı Kaplanköy, Olukyanı, Yolbilir, Yenişehir, Yazıköy, Oymaklı, Karakuyu, Akören, Küçüksergen, Büyükağacı, Büyüksergen, Hüyükyanı, Bozyokuş, Eskice, Uludüz, Boztepe, Büyükziyaret bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.

Urfa’da Akçakale Ceylanpınar Eyyübiye Harran Karaköprü Siverek ve Suruç etkilenecek

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21 Mar 2024 - 12:39 Şanliurfa- Gündem

Mahreç  Murat İpekten

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