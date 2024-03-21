Urfa’da Akçakale Ceylanpınar Eyyübiye Harran Karaköprü Siverek ve Suruç etkilenecek

DEDAŞ Şanlıurfa’nın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre Şanlıurfa’da:
“Yarın 09.00-13.00 saatleri arasında Akçakale ilçesine bağlı Pekmezli bölgelerine,
Yarın 09.00-16.30 saatleri arasında Ceylanpınar ilçesine bağlı Sufra, Gellegöç, Büyükçaylı, Yenişehir, Tekinler bölgelerine,
Yarın 08.30-15.00 saatleri arasında Eyyübiye ilçesine bağlı Yukarıçinpolat, Uğraklı, Koruklu, Mermer, Dibek, Taşkınlar, Baykuş, Karatepe, Eke, Geçittepe, Akkeçi, Duruca, Yusuf, Hacılar, Yamaçaltı, Keçikıran, Karaman, Mutlukaya, Yediyol, Yeşildere, Ovabeyli, Uğurlu, Tarlabaşı, Yukarıçaykuyu, Sultantepe, Ozanlar, Güneş, Açmalı, Gelincik, Küçükhan, Çamurlu, Altın, Zeynepköy, Beyazyaprak, Başgök, Yakacık, Akkuş, Küçükminare, Parapara, İpekyol, Ahmet Yesevi, Bağlarbaşı, Devteyşti, Yavuz Selim, Süleymaniye bölgelerine,
Yarın 09.00-15.00 saatleri arasında Haliliye ilçesine bağlı Küçüksenemağara, Dikme bölgelerine,
Yarın 09.30-16.00 saatleri arasında Harran ilçesine bağlı Şeyh Hayati Harrani, Hz. Yakup, Süleyman Demirel, Bükdere, Üzerlik, Özlü, Küçükdüzlük, Olgunlar, Büyükdüzlük, Banarlı, Alacalı, Kırmıtlı, Kabataş, Çağbaşı, Tekneli, Yardımlı, Şükürali, Yolgider, Bellitaş, Ağcıl, Tantana, Büyüktürbe, Arın bölgelerine,
Yarın 13.00-15.00 saatleri arasında Hilvan ilçesine bağlı Çimdeli, Karacurun, Çakmak, Kavalık, Söğütlü, Kırbaşı, Hayrat, Ovacık, Aydınlı, Güluşağı, Hoşin, Gelenek, Orgız, Çat, Yeşerdi, Aşağıkülünçe, Oymaağaç, Aşağıekece, Gülaldı, Yakınyurt, Üçüzler, Kovancı, Malören, Yedikuyu, Apaydın, Gölgen, Karacurun, Bağlar, Yeni, Yuvacalı, Üçüzler bölgelerine,
Yarın 08.30-15.00 saatleri arasında Karaköprü ilçesine bağlı Şeker, Bezirci, Akçahisar, Çakmak, Büyükördek, Gelibolu, Büyükçömlekçi, Aşağıçiftlik, Küçük Akziyaret, Yarımtepe, Buğdayhüyük, Horzum, Yaylacık, Akpınar, Karaca, Tatarhüyük bölgelerine,
Yarın 09.00-16.30 saatleri arasında Siverek ilçesine bağlı Savucak, Yenişehir, Yenişehir, Gaziköy, Karabahçe, Karkaşı, Aşağıkarabahçe, Böğürtlen, Eğriçay, Çevirme, Küptepe, Savucak, İleri, Doğukent, Eskihan, Karacadağ, Avurtepe, Kavaklıdere, Çağa, Kulaksız, Göğerçin, Söylemez, Gürakar, Kamışlı, Güzelpınar, Aşlıca, Güllice, Gedik, Bardakçı, Taşhan, Keçikıran, Sumaklı, Örgülü, Fırın, Gerçek, Güney Karabahçe, Baki, Sislice, Büyükgöl, Küçükgöl, Beydeş, Bahçe, Aşağıyalankoz, Hasırlı, Kalınağaç, Bağcı, Hamamören, Peynirci, Büyükyakıtlı, Sarıkaya, Bürüncek, Narlıkaya, Üstüntaş, Ertem, Büyüktepe, Kesmekaya, Dicle, Taşıkara, Divan, Bozlak, Ergen, Kuşlugöl, Mezra, Kayalı, Altaylı, Kapıkaya, Bayırözü, Bağlar, Bahçelievler, Güvercin, Onar, Dağbaşı bölgelerine,
Yarın 09.00-16.00 saatleri arasında Suruç ilçesine bağlı Kaplanköy, Olukyanı, Yolbilir, Yenişehir, Yazıköy, Oymaklı, Karakuyu, Akören, Küçüksergen, Büyükağacı, Büyüksergen, Hüyükyanı, Bozyokuş, Eskice, Uludüz, Boztepe, Büyükziyaret bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.