Sivas’ta yaşayanlar dikkat! O kurumdan uyarı geldi

Elektrik sağlayıcıları tarafından Sivas’ta işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi. İşte Sivas’ta yaşanacak elektrik kesintisi listesi! Detaylar haberimizde…
ÇEDAŞ Sivas’ın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre:
“Yarın 09.00-15.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Himmetfakı Köyü, Hocabey Köyü bölgelerine,
Yarın 09.00-10.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Botaş Petrol Taşıma Tr, Süper Onlayn Tr- Kovalı Mevki Kılıçlar Katı Atık Tr- Emin Petol, Berkay Mantar Tr, Kağan Unluer Tr, Bakım Evi Mbk- Özel İdare Et Entegre Tesisi Mbk -Emın Petrol Dt- Eser Celık Dt-Faruk Toprak Tr, Ismaıl Sahın Tr, Adem Şahin Ges, Sarıdemır Mevkı Gsm Dt, 1-Sarıdemır Koy Mevkkıı Tcdd Eskı D-T-Tr, 2-Sarıdemır Koy Mevkı Tcdd Dt-Tr, 618306 Saraner_Enerjı Kok, Kayadıbı Koy Mevkı Gsm Dt, 618178 Turk Telekom Dem Enerjı Ges, Latıf Yuksekkaya Tr 2-Kayadıbı Mevkı Gsm Dt-Tr 2, Aylı Mevkı Benzınlık Dt, Mehmet Yüksektepe Tr, Recep Yigiter Petrol Tr. bölgelerine,
Yarın 09.30-12.00 saatleri arasında Şarkışla ilçesine bağlı Esentepe Mahallesi, Gültekin Mahallesi bölgelerine,
Yarın 09.30-16.00 saatleri arasında Yıldızeli ilçesine bağlı Kadılı Köyü, Kaleköy Köyü, Karakoç Köyü, Kargın Kale Koyu Mevki, Yücebaca Köyü, Yldzl Karakoc Mevki Maden Ocağı İşletme, Kumbet, Avea Vodafone Tr bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.