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Mardin’de Artuklu Derik Kızıltepe Midyat Nusaybin ve Ömerli etkilenecek!

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Elektrik sağlayıcıları tarafından Mardin’de işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi. Mardin’de yaşanacak elektrik kesintisi listesi! Detaylar haberimizde…

Mardin’de Artuklu Derik Kızıltepe Midyat Nusaybin ve Ömerli etkilenecek! mask
Mardin’de Artuklu Derik Kızıltepe Midyat Nusaybin ve Ömerli etkilenecek!
Mardin’de Artuklu Derik Kızıltepe Midyat Nusaybin ve Ömerli etkilenecek!
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DEDAŞ Mardin’in bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre Mardin’de:

Mardin’de Artuklu Derik Kızıltepe Midyat Nusaybin ve Ömerli etkilenecek!

“Yarın 09.00-17.30 saatleri arasında Artuklu ilçesine bağlı Ortaköy, Yolbaşı, Eryeri, Alımlı, Göllü, Zeytinli, Kütüklü, Ovaköy, Yukarıyeniköy, Konaklı, Yukarıaydınlı, Dara, Yardere, Ahmetli, Ambar, Aytepe, Alıçlı, Sulakdere, Yaylacık, Aran, Yayla, Gürağaç, Yaylabaşı, Pınardere, Durusu, Köprülü, Kaplan, Yeşilalan, Safa, Eskikale, Savurkapı, Kayacan, Karşıyaka, Sultanköy, Özlüce, Yüce, Yukarıocak, Işıkyaka, Kışlak, Bilge, Erdalı, Aşağıocak, Aykut, Çankaya, Atlıca, Yenişehir, Cumhuriyet bölgelerine,

Mardin’de Artuklu Derik Kızıltepe Midyat Nusaybin ve Ömerli etkilenecek!

Yarın 09.00-15.00 saatleri arasında Derik ilçesine bağlı Gölbaşı, Kovanlı, Karaburun, Demet, Akkoç, Büyükayrık, Kuşçu, Bayraklı, Koçyiğit, Adakent, Ambarlı, Kovalı, Balova, Ortaca, Küçükayrık, Tuzluca, Yayıklı, Akkoç, Sürekli, Büyükayrık, Güngören, Yumurcak, Kuşçu, Alanlı, Kuyulu, Denktaş, Ahmetli, Balova, Çataltepe, Hayırlı, Kocatepe, Adak, Doğancı, Çağıl, Alibey, Kutluca, Kovalı, Başaran, Konak, Yazıcık, Beşbudak bölgelerine,

Yarın 08.00-17.00 saatleri arasında Kızıltepe ilçesine bağlı Araköy, Hacıhasan, Akziyaret, Yüksektepe, Yamanlar, Örencik, Kalaycık, Çitlibağ, Dörtyol, Aktulga, Küçükayrık, Akkoç,

Mardin’de Artuklu Derik Kızıltepe Midyat Nusaybin ve Ömerli etkilenecek!

Sürekli, Güngören, Belli, Yurtözü, Yaşarköy, Kengerli, Işıkören, Çamlıdere, Ortaköy, Yurtözü, Sarıca, Gözlüce, Yaşarköy, Sevimli, Yolaldı, Harmandüzü, Haznedar, Araköy, Karakulak, Hacıhasan, Akziyaret, Yüksektepe, Yamanlar, Tuzluca, Yaylım, Hakverdi, Örencik, Kalaycık, Çitlibağ, Sürekli, Akça, Yeşilköy, Dörtyol, Aktulga, Kahraman bölgelerine,

Mardin’de Artuklu Derik Kızıltepe Midyat Nusaybin ve Ömerli etkilenecek!

Yarın 09.00-16.30 saatleri arasında Midyat(Estel) ilçesine bağlı Tanyeri, Beğendi, Barıştepe, Bethkustan, Yuvalı, Adaklı, Narlı, Bardakçı, İkizdere, Tulgalı, Bağlarbaşı, Dolunay, Gülveren, Altıntaş, Ortaca, İzbırak, Anıtlı, Hanlar, Yeşilöz, Başyurt, Danışman, Doğanyazı, Barıştepe, Mercimekli, Bahçelievler bölgelerine,

Mardin’de Artuklu Derik Kızıltepe Midyat Nusaybin ve Ömerli etkilenecek!

Yarın 09.00-16.00 saatleri arasında Nusaybin ilçesine bağlı Değirmencik, Güneli, Günyurdu, Balaban, Hasantepe, Çilesiz, Beylik, Eskihisar, Duruca, Kayadibi, Kantar, Tepeüstü, Odabaşı, Yerköy, Sınırtepe, Girmeli, Tepealtı, Yolbilen, Çiğdem, İkiztepe, Turgutköy, Yazyurdu, Bakacık, Pazar, Söğütlü, Kocadağ, Zeynelabidin, Mor-Yakup bölgelerine,

Yarın 09.00-16.30 saatleri arasında Ömerli ilçesine bağlı Üçkavak bölgesine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.

Mardin’de Artuklu Derik Kızıltepe Midyat Nusaybin ve Ömerli etkilenecek!

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21 Mar 2024 - 12:32 Mardin- Gündem

Mahreç  Besime Güner

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