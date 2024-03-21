Mardin’de Artuklu Derik Kızıltepe Midyat Nusaybin ve Ömerli etkilenecek!

DEDAŞ Mardin’in bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre Mardin’de:
“Yarın 09.00-17.30 saatleri arasında Artuklu ilçesine bağlı Ortaköy, Yolbaşı, Eryeri, Alımlı, Göllü, Zeytinli, Kütüklü, Ovaköy, Yukarıyeniköy, Konaklı, Yukarıaydınlı, Dara, Yardere, Ahmetli, Ambar, Aytepe, Alıçlı, Sulakdere, Yaylacık, Aran, Yayla, Gürağaç, Yaylabaşı, Pınardere, Durusu, Köprülü, Kaplan, Yeşilalan, Safa, Eskikale, Savurkapı, Kayacan, Karşıyaka, Sultanköy, Özlüce, Yüce, Yukarıocak, Işıkyaka, Kışlak, Bilge, Erdalı, Aşağıocak, Aykut, Çankaya, Atlıca, Yenişehir, Cumhuriyet bölgelerine,
Yarın 09.00-15.00 saatleri arasında Derik ilçesine bağlı Gölbaşı, Kovanlı, Karaburun, Demet, Akkoç, Büyükayrık, Kuşçu, Bayraklı, Koçyiğit, Adakent, Ambarlı, Kovalı, Balova, Ortaca, Küçükayrık, Tuzluca, Yayıklı, Akkoç, Sürekli, Büyükayrık, Güngören, Yumurcak, Kuşçu, Alanlı, Kuyulu, Denktaş, Ahmetli, Balova, Çataltepe, Hayırlı, Kocatepe, Adak, Doğancı, Çağıl, Alibey, Kutluca, Kovalı, Başaran, Konak, Yazıcık, Beşbudak bölgelerine,
Yarın 08.00-17.00 saatleri arasında Kızıltepe ilçesine bağlı Araköy, Hacıhasan, Akziyaret, Yüksektepe, Yamanlar, Örencik, Kalaycık, Çitlibağ, Dörtyol, Aktulga, Küçükayrık, Akkoç,
Sürekli, Güngören, Belli, Yurtözü, Yaşarköy, Kengerli, Işıkören, Çamlıdere, Ortaköy, Yurtözü, Sarıca, Gözlüce, Yaşarköy, Sevimli, Yolaldı, Harmandüzü, Haznedar, Araköy, Karakulak, Hacıhasan, Akziyaret, Yüksektepe, Yamanlar, Tuzluca, Yaylım, Hakverdi, Örencik, Kalaycık, Çitlibağ, Sürekli, Akça, Yeşilköy, Dörtyol, Aktulga, Kahraman bölgelerine,
Yarın 09.00-16.30 saatleri arasında Midyat(Estel) ilçesine bağlı Tanyeri, Beğendi, Barıştepe, Bethkustan, Yuvalı, Adaklı, Narlı, Bardakçı, İkizdere, Tulgalı, Bağlarbaşı, Dolunay, Gülveren, Altıntaş, Ortaca, İzbırak, Anıtlı, Hanlar, Yeşilöz, Başyurt, Danışman, Doğanyazı, Barıştepe, Mercimekli, Bahçelievler bölgelerine,
Yarın 09.00-16.00 saatleri arasında Nusaybin ilçesine bağlı Değirmencik, Güneli, Günyurdu, Balaban, Hasantepe, Çilesiz, Beylik, Eskihisar, Duruca, Kayadibi, Kantar, Tepeüstü, Odabaşı, Yerköy, Sınırtepe, Girmeli, Tepealtı, Yolbilen, Çiğdem, İkiztepe, Turgutköy, Yazyurdu, Bakacık, Pazar, Söğütlü, Kocadağ, Zeynelabidin, Mor-Yakup bölgelerine,
Yarın 09.00-16.30 saatleri arasında Ömerli ilçesine bağlı Üçkavak bölgesine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.