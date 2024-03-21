Emekli Profesörden “güçlendirme” eleştirisi “İnsanlarımızı tekrar mağdur etmeyelim”

Emekli Jeolog Prof. Dr. Mehmet Önal Malatya merkezinin ve çevresinin zemininin kötü olduğunu bildirerek güçlendirme çalışmalarına dikkat çekti. Kötü olan zeminin güçlendirilmeden binaların güçlendirilmesini eleştiren Önal, “İnsanlarımızı tekrar mağdur etmeyelim” şeklinde konuştu.

Malatya’nın jeolojisi hakkında birçok çalışma gerçekleştiren ve fay hatlarını inceleyen Prof. Dr. Mehmet Önal, 1999 Kocaeli depreminden sonra güçlendirilen yapıları örnek verdi.

“KÖTÜ ZEMİNİ GÜÇLENDİRMEDEN BİNALARI GÜÇLENDİRSEN NE OLACAK?”

“İnsanlarımızı tekrar mağdur etmeyelim” diyen Prof. Dr. Mehmet Önal Malatya merkezinin ve çevresinin zemininin kötü olduğunu bildirerek, “Malatya merkezi ve yakın çevresinin zemini kötü. Kötü zemini güçlendirmeden 12, 13, 14, 15 katlı binaları güçlendirsen ne olacak? 1999 Kocaeli depreminde orta hasarlı Çapa Tıp, Cerrahpaşa Tıp ve Avcılar kampüsü güçlendirildi. Olmadı, yıkıldı. İnsanlarımızı tekrar mağdur etmeyelim” dedi.

“SORUNU ÇÖZÜN”

Prof. Dr. Mehmet Önal daha önce yaptığı açıklamalarda ise Bostanbaşı ve Fahri Kayahan bölgelerindeki ağır ve orta hasarlı binalara dikkat çekerek çözüm bulunmasını talep etti. Önal, “sorunu çözün” diyerek, “6 Şubat depremlerinde çok büyük hasar alan Malatya’nın Bostanbaşı, Yüzakı, Fahri Kayahan bölgelerinde ağır ve orta hasarlı bloklarda sorunlar devam ediyor. Vatandaş sitelerden biraz birikimi ve banka kredisi ile aldığı daireleri ne yapacağına karar veremiyor. Bu bölgelerdeki kat sayısının 4 artı 1, bazıları 5 artı 1, bazıları da 6 artı 1 olması için bazı yetkililer görüş bildirdiler. Vatandaş yerinde dönüşüm istiyor, site arazisi yeterli olmuyor. Yetkililer bu bölgelerde ağır ve orta hasarlı 7, 13, 15 katlı binaların geleceği hakkında çözüm bulsun” ifadelerine yer verdi.