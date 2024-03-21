- Gündem

Batman ve Tunceli için uyarı yapıldı

ABONE OL Google News Sayfamız

Elektrik sağlayıcıları tarafından Batman’da ve Tunceli’de işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi. Batman’da ve Tunceli’de yaşanacak elektrik kesintisi listesi! Detaylar haberimizde…

Batman ve Tunceli için uyarı yapıldı mask
Batman ve Tunceli için uyarı yapıldı
Batman ve Tunceli için uyarı yapıldı
+2
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Elektrik sağlayıcıları tarafından Batman’da ve Tunceli’de işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi. Batman’da ve Tunceli’de yaşanacak elektrik kesintisi listesi! Detaylar haberimizde…

Batman ve Tunceli için uyarı yapıldı

DEDAŞ Batman’ın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre Batman’da:

“Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Sason ilçesine bağlı Dereiçi, Umurlu, Merge bölgelerine,

Batman ve Tunceli için uyarı yapıldı

Yarın 09.00-16.00 saatleri arasında Gercüş ilçesine bağlı Karalan, Boğazköy, Yüceköy, Kırkat, Konak, Mağaralı, Pınarbaşı(Merkez), Öteyaka, Aydınlı, Nurlu, Ulaş bölgelerine,

Yarın 10.00-14.00 saatleri arasında Beşiri ilçesine bağlı Yalınkavak, Samanlı, Kışlacık, Kale bölgelerine,

Batman ve Tunceli için uyarı yapıldı

Yarın 09.30-17.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Binatlı, Bayındır, Çevrimova, Ünlüce, Şeyhçoban, Kuyubaşı, Soğuksu, Oymataş, Sincanlı, Sağlık, Bağlar, Pınarbaşı, Pazaryeri, Bağlar, İrmi, Yeniköy, Ünlüce, Şeyhçoban, Yenişehir, Kuyubaşı, Yenimahalle, Seyrantepe, Karayün, Segirkan, Soğuksu, Oymataş, Sincanlı bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.

Batman ve Tunceli için uyarı yapıldı

FEDAŞ Tunceli’nin bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre Tunceli’de:

“Yarın 09.00-16.00 saatleri arasında Pülümür ilçesine bağlı Elmalı Köyü Çay Mezra, Elmalı Köyü Küllü Mezra, Kırdım Köyü, Şampaşakaraderbent Köyü Köyün Kendisi Mevkii, Üçdam Köyü, Mezra Köyü Salördek Mevkii, Derindere Köyü, Dağyolu Köyü Dağyolu Mevkii, Bardakçı Köyü Sahnezer Mezra, Bardakçı Köyü, Elmalı Köyü, Süleymanuşağı Köyü, Kuzulca Köyü Çay Mezra, Kuzulca Köyü Yonça Dere Mezra, Kuzulca Köyü Değirmen Mezra, Taşlık Köyü Evcik Mezra, Ünveren Köyü, Yarbaşı Köyü, Senek Köyü, Dağyolu Köyü Armağan Mezra, Başkalecik Köyü bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.

Batman ve Tunceli için uyarı yapıldı
 

# Elektrik kesintisi, batman elektrik kesintisi, tunceli elektrik kesintisi, son dakika, son dakika elektrik kesintisi

21 Mar 2024 - 11:37 - Gündem

Mahreç  Besime Güner

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL