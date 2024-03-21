Elazığ’da 4 Bingöl’de 1 bölge etkilenecek

FEDAŞ Elazığ’ın ve Bingöl’ün bazı ilçe, mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre Elazığ’da:
“Yarın 09.00-14.00 saatleri arasında Kovancılar ilçesine bağlı Taşören Köyü bölgelerine,
Yarın 09.30-16.30 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Bahçekapı Köyü Bahçekapı, Kuyulu Köyü Kuyulu bölgelerine,
Yarın 09.30-09.40 saatleri arasında Baskil ilçesine bağlı Hacıuşağı Köyü, Harabekayış Köyü Yazıkonak Mezra, Harabekayış Köyü, Harabekayış Köyü Haci Bekir Mezra, Hacıuşağı Köyü Samanlı Mezra, Hacıuşağı Köyü Başağaç Mezra, Yıldızlı Köyü, Harabekayış Köyü Körbekir Mezra, Hacıuşağı Köyü bölgelerine,
Yarın 09.30-09.40 saatleri arasında Baskil ilçesine bağlı Gemici Köyü Köfteler Mezra, Gemici Köyü, Hacımehmetli Köyü, Gemici Köyü Deşt Mezra, Deliktaş Köyü, Deliktaş Köyü Yukarı Deliktaş Mezra, Gemici Köyü Hardi Yayla Evleri, Alangören Köyü, Alangören Köyü Güllüce Mezra, Gemici Köyü Alibaba Mezra, Gemici Köyü Sinan Mezra, Konacık Köyü, Konacık Köyü Haydarkulu Mezra, Hacımehmetli Köyü Türbe Mezra, Çiğdemlik Köyü Yüzgeçler Mevkii, Çiğdemlik Köyü Merkez Mevkii, Çiğdemlik Köyü Kırhasan Mezra, İmikuşağı Köyü Çoğanlı Mevkii, Çiğdemlik Köyü Kamikli Mezra, Altınuşağı Köyü Şahinler Mezra, Altınuşağı Köyü, İmikuşağı Köyü Merkez Mevkii, Konacık Köyü Akçalar Mezra, Pınarlı Köyü Gedebük Mezra, Hacımehmetli Köyü Kızılyazı Mezra, Karakaş Köyü Aşağı Ardışlı Mezra bölgelerine,
Yarın 13.30-15.00 saatleri arasında Keban ilçesine bağlı Göldere Köyü, Gökbelen Köyü, Akçatepe Köyü, Akçatepe Köyü Acısu Mezra, Gökbelen Köyü Soğuk Su Mezrası Mezra bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.
FEDAŞ Elazığ’ın ve Bingöl’ün bazı ilçe, mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre Bingöl’de:
“Yarın 09.30-16.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Hoşkar Mahallesi, Çimenli Mahallesi, Sütgölü Köyü Merkez Mevkii, Sütgölü Köyü Şeref Mevkii, Kuşkondu Köyü, Güngören Köyü, Arıcılar Köyü Kork Mevkii, Arıcılar Köyü Merkez Mevkii, Arıcılar Köyü Türkan Mevkii, Yaygınçayır Köyü Merkez Mevkii, Sarıgümüş Mahallesi, Uğurova Köyü Yeni Yerleşim Mevkii, Yazgülü Köyü, Uzunsavat Köyü Merkez Mevkii, Yaygınçayır Köyü Üsküdar Mevkii bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.