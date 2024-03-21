O Kurumdan Sözleşmeli Personel alım atağı

Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, kurumun hizmet birimlerinde çalıştırılmak üzere, 2022 KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle 25 sözleşmeli personel alınacağı duyuruldu.

ARANAN ŞARTLAR

Adaylar 1 Nisan’ kadar başvurularını yapabilecek olup, başvuru yapacak olan adaylarda aranan şartlar şu şekilde:

“Tercih edilecek pozisyonun karşısında yer alan şartları taşıyor olmak.

Başvurulan pozisyon itibari ile gerekli 2022 KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak.

Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

Çalışmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı bulunmamak.

Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumu bulunmamak.

Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesinin "Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler." hükmüne uygun olması.

Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri bir ay içerisinde feshedilecektir.”

BAŞVURU ŞEKLİ

Başvurular e-Devlet üzerinden yapılacak olup başvuru şekli, yeri ve zamanı şu şekilde belirtildi:

“Adayların e-Devlet üzerinden Sağlık Bakanlığı - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresinden başvuru yapılacak pozisyon için gerekli evrakları sisteme eksiksiz olarak yüklemesi ve başvuru işlemini tamamlaması gerekmektedir.

Başvuru işlemleri 18/03/2024 – 01/04/2024 tarihleri arasında yapılabilecektir.

Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvurabilecek olup birden fazla pozisyona başvuru yapılamayacaktır. Posta ile veya diğer şekillerde yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

Adayların KPSS puanı, eğitim, mezun olduğu bölüm ve kimliğine dair bilgileri e- Devlet üzerinden ilgili kurumların web servisleri aracılığı ile temin edilerek alınacağından adaylardan başvuru aşamasında bu belgeler istenilmeyecektir. Adayların söz konusu bilgilerinde hata mevcut ise başvuru yapmadan önce ilgili kurumlardan gerekli güncelleme/düzeltmeleri yaptırmaları gerekmektedir.”

DEĞRELENDİRME VE SONUÇ

Başvuruların sonunda ise şu şekilde değerlendirme yapılacağı belirtildi:

“Başvuru sonunda, sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar, 2022 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınarak belirlenecek olup herhangi bir yazılı ve/veya sözlü sınav uygulanmayacaktır.

Adayların puanlarının eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan, bunun da eşit olması halinde doğum tarihi büyük olan adaya öncelik tanınır.”